Exitoso taller de cerámica en Pueblo Perdido de la Quebrada

Catamarca ofrece a residentes y turistas múltiples propuestas recreativas para quienes necesitan romper la rutina o aprovechar las vacaciones sin tener que salir de la ciudad. Una de ellas convocó a más de 20 personas que hoy se animaron a convertirse en alfareros, en un sitio donde la naturaleza manda y donde la historia decidió resguardar parte de la fortaleza de las culturas precolombinas que habitaron el valle.

Amelia Dahbar es Licenciada en Arqueología y ceramista y estuvo a cargo del taller de Recreación de Cerámica Precolombina que se dictó, de manera libre y gratuita, en el Pueblo Perdido de la Quebrada, como parte de las actividades de la Agenda Verano 2026, organizada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital.

"Recibimos a un público heterogéneo, desde niños, jóvenes hasta adultos mayores, de Catamarca y también turistas que con mucho entusiasmo lograron una hermosa producción de objetos. Fue impresionante el entusiasmo con que se fueron con sus creaciones", indicó satisfecha la especialista.

De esta manera, los participantes tuvieron su primer contacto con la arcilla local, procesada naturalmente y que, con paciencia, creatividad y técnicas de modelado como el "pellizco", la "plancha" o "chorizo", se fue transformando en talismanes colgantes o en "pukos", como se denomina a las vasijas o cuencos andinos. Una breve introducción a la iconografía precolombina, permitió que grandes y chicos conocieran las figuras representativas de las culturas aborígenes, especialmente de animales y modelaran, por ejemplo, llamativas vasijas con cabeza y cuerpo de quirquincho.

Además de fomentar la creatividad, la concentración, el desarrollo de la motricidad fina y significar una amena terapia antiestrés, la experiencia permitió la conexión con la naturaleza y revalorizar las tradiciones ancestrales que aportan a la identidad cultural. "El taller me pareció muy interesante, educativo, terapéutico y muy recomendable", destacó Norma, vecina de Valle Chico, al finalizar el encuentro.

Próximas fechas

El próximo sábado 17 de enero, a las 18 hs. se llevará a cabo la actividad "Gigantes de Catamarca: Paleojuegos para las infancias", una propuesta destinada a los niños que explorará la megafauna de la provincia mediantes charla, juegos y actividades artísticas.

Se trata de una actividad sin costo pero con inscripción previa al contacto: 3834 83-8938.

Asimismo, el viernes 23, el prof. Carlos Reynoso brindará un nuevo taller de cerámica precolombina, de 10 a 12 hs., de carácter gratuito pero con inscripción previa al contacto: 3834 68-2980.

Para conocer la agenda de actividades del verano 2026 en la Capital se puede consultar en www.sfvc.travel o en las redes sociales: SFVC Turismo.