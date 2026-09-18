Denuncian daños al patrimonio turístico y ambiental en el interior de Catamarca

El secretario de Turismo de Andalgalá, Guillermo Acevedo, radicó una denuncia en la Comisaría local a raíz de los hechos registrados en el sector conocido como Arroyo Turquesa, en Capillitas. La presentación fue realizada por daño al patrimonio turístico y daño ambiental, dejando constancia de la situación y solicitando que se investiguen los hechos.

El episodio quedó expuesto a través de imágenes que muestran el tránsito de vehículos directamente sobre el cauce del arroyo. En el lugar también pueden observarse marcas de neumáticos, señales que evidencian el paso de los rodados por un espacio natural considerado uno de los principales atractivos turísticos de Andalgalá.

La situación adquiere particular relevancia por tratarse de un sitio reconocido dentro del departamento. El impacto registrado no se limita, según lo expuesto por la Secretaría de Turismo, a una cuestión vinculada con el uso del espacio, sino que fue planteado formalmente como un hecho que afecta tanto al patrimonio turístico como al ambiente.

"Es inaceptable este tipo de comportamiento"

Al referirse a lo ocurrido, Acevedo destacó el valor que tiene el Arroyo Turquesa para la actividad turística de Andalgalá y cuestionó el comportamiento observado en el lugar.

"El Arroyo Turquesa constituye uno de los principales atractivos turísticos de Andalgalá. Es inaceptable este tipo de comportamiento. Los turistas deben comprender que estos atractivos son de todos y que tenemos la responsabilidad de preservarlos y cuidarlos", señaló Acevedo.

Las palabras del funcionario colocan el foco en una cuestión central para la Secretaría de Turismo: el vínculo entre la llegada de visitantes y la preservación de los espacios naturales que constituyen parte de los atractivos del departamento.

El planteo parte de una premisa expresada por el propio funcionario: los lugares naturales que reciben visitantes son considerados patrimonio de todos y, por esa razón, su disfrute debe estar acompañado por una responsabilidad de cuidado.

Una presentación formal para investigar los hechos

Frente a las imágenes y a los daños registrados, desde la Secretaría de Turismo se decidió avanzar con la correspondiente presentación ante la autoridad policial. El objetivo señalado fue dejar constancia de los daños y solicitar que se investigue lo sucedido.

La medida representa el paso institucional adoptado por el área de Turismo ante una situación que involucra un espacio de importancia turística y ambiental para Andalgalá. En ese marco, la denuncia radicada en la Comisaría local formalizó el reclamo por los hechos registrados en Capillitas.

Los aspectos centrales de la presentación están vinculados con:

Daño al patrimonio turístico.

Daño ambiental.

Tránsito de vehículos sobre el cauce del Arroyo Turquesa.

Marcas de neumáticos visibles en el sector.

Solicitud de investigación de los hechos.

Turismo y preservación, una responsabilidad compartida

Acevedo también planteó que la protección del Arroyo Turquesa no debe entenderse como un obstáculo para la actividad turística. Por el contrario, sostuvo que el objetivo es continuar recibiendo visitantes, pero bajo una conducta que permita conservar los atractivos naturales.

"Queremos seguir recibiendo turistas, pero necesitamos que quienes nos visitan entiendan que disfrutar de la naturaleza también significa respetarla. El turismo debe crecer, pero siempre de manera responsable y sustentable", concluyó.

La definición sintetiza la posición expresada por la Secretaría de Turismo frente a lo ocurrido en Capillitas: el crecimiento turístico y el cuidado ambiental deben avanzar conjuntamente. En ese equilibrio se inscribe la denuncia presentada por Acevedo, luego de que las imágenes mostraran vehículos circulando sobre el cauce del Arroyo Turquesa y las correspondientes marcas de neumáticos.

El caso deja así planteada la necesidad de preservar uno de los espacios naturales más reconocidos del departamento, mientras Andalgalá busca sostener la llegada de turistas bajo una concepción de disfrute vinculada con el respeto y el cuidado del entorno.