Aguas de Catamarca refuerza la prevención ante posibles lluvias intensas por El Niño

Con el objetivo de intensificar las medidas de prevención ante el fenómeno de El Niño y la posibilidad de lluvias intensas, Aguas de Catamarca lleva adelante distintas acciones destinadas a reducir los riesgos que podrían afectar los sistemas de agua potable y saneamiento.

El esquema contempla trabajos sobre diferentes componentes de la infraestructura y apunta a anticiparse a eventuales situaciones de emergencia provocadas por condiciones meteorológicas intensas. Las tareas abarcan tanto la red cloacal como el sistema de provisión de agua potable, además de acciones de mantenimiento y previsiones operativas frente a posibles interrupciones del suministro eléctrico.

La estrategia preventiva busca disminuir el impacto que podrían generar las lluvias intensas sobre instalaciones y servicios esenciales, mediante controles, mantenimiento, limpieza y refuerzos destinados a proteger la infraestructura.

Controles y mantenimiento en la red cloacal

Dentro de las acciones previstas, Aguas de Catamarca realiza controles de cámaras y bocas de registro, junto con tareas de mantenimiento en la red cloacal. Uno de los aspectos señalados como factor de riesgo durante períodos de lluvias intensas está relacionado con las conexiones clandestinas de desagües pluviales. Este tipo de conexiones puede provocar un incremento considerable del caudal que ingresa al sistema cloacal.

El aumento del volumen de agua puede generar una mayor presión sobre las cañerías y favorecer, además, el ingreso de distintos materiales. Entre ellos se encuentran basura, arena y ripio, elementos que pueden terminar provocando obstrucciones y afectar el funcionamiento de la red.

Por este motivo, las medidas preventivas no se limitan a las tareas que realiza la empresa sobre la infraestructura, sino que también incluyen recomendaciones destinadas a evitar situaciones que puedan agravar los efectos de las precipitaciones.

El cuidado de las calles como parte de la prevención

Ante la posibilidad de lluvias intensas, Aguas de Catamarca solicita a la comunidad adoptar determinadas medidas para contribuir al correcto funcionamiento de la red cloacal.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar arrojar residuos en la vía pública.

Mantener las calles limpias.

No dejar acopios de materiales próximos a las bocas de registro.

Estas acciones adquieren importancia debido a la posibilidad de que la basura, la arena y el ripio sean arrastrados durante las precipitaciones y terminen ingresando al sistema. El objetivo es reducir la presencia de materiales que puedan generar obstrucciones y contribuir a mantener despejados los sectores vinculados con el funcionamiento de la red.

La prevención, en este sentido, involucra tanto los trabajos de mantenimiento y control desarrollados por la empresa como el cuidado de los espacios públicos para evitar que determinados residuos y materiales terminen afectando la infraestructura de saneamiento.

Protección de los cruces de cañerías en el río del Valle

En el sistema de agua potable, las tareas preventivas se concentran especialmente en los cinco cruces de cañerías ubicados en el río del Valle.

En estos puntos se ejecutan escolleras y dobles barreras de protección, con el propósito de disminuir la fuerza de posibles crecientes y proteger la infraestructura existente.

La intervención sobre estos cruces forma parte de las medidas destinadas a anticiparse a eventuales efectos de las lluvias intensas. La construcción de estas protecciones busca reducir la fuerza que podrían ejercer posibles crecientes sobre las cañerías y contribuir a preservar el funcionamiento de la infraestructura vinculada con el sistema de agua potable.

De esta manera, las tareas de prevención abarcan sectores específicos considerados relevantes dentro de la red y apuntan a reforzar su protección frente a posibles eventos de intensidad.

Limpieza de canales y preparación operativa

El esquema preventivo también contempla tareas de puesta a punto y limpieza de canales. Estas labores forman parte de las acciones que Aguas de Catamarca desarrolla para preparar la infraestructura ante posibles episodios de lluvias intensas.

A la vez, la empresa contempla otro escenario que podría afectar el funcionamiento de determinados componentes del sistema: los eventuales cortes de energía.

Una interrupción del suministro eléctrico puede afectar las perforaciones y los sistemas de bombeo. Frente a esta posibilidad, se prevé el acompañamiento mediante camiones cisterna y recursos operativos, con el objetivo de contar con alternativas de respuesta ante eventuales inconvenientes.

La previsión de estos recursos se integra al conjunto de medidas destinadas a sostener la capacidad operativa frente a situaciones que puedan presentarse durante episodios meteorológicos intensos.