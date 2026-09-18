La primavera se disfruta al aire libre en el Eco Parque El Jumeal

Con los días más largos, temperaturas agradables y la naturaleza comenzando a cambiar de colores, la previa de la primavera se presenta como una oportunidad para volver a disfrutar de los espacios al aire libre. En la Capital catamarqueña, el Eco Parque El Jumeal concentra en un mismo entorno propuestas de aventura, deporte, recreación y contemplación del paisaje.

Ubicado a pocos minutos del centro de la ciudad, el espacio permite combinar distintas experiencias según los intereses de quienes lo visitan. El entorno del dique ofrece alternativas para quienes buscan un paseo tranquilo sobre el agua y, al mismo tiempo, actividades destinadas a quienes prefieren incorporar una dosis de adrenalina.

La variedad de propuestas permite recorrer el lugar desde diferentes perspectivas: caminar entre los cerros, acercarse a las paredes de roca, practicar actividades verticales o ingresar al espejo de agua para contemplar El Jumeal desde adentro.

En este marco, la llegada de la primavera encuentra al Eco Parque con una agenda que reúne actividades para distintas edades y gustos, con opciones que requieren reserva previa y otras que funcionan durante jornadas y horarios determinados.

Trekking, escalada y rappel entre cerros

Para quienes disfrutan de caminar, explorar y entrar en contacto con el paisaje, el Eco Parque ofrece experiencias de trekking, escalada y rappel, a cargo del guía Nicolás Aguirre.

Estas actividades están disponibles con reserva previa, por lo que quienes quieran participar deben realizar previamente las consultas y coordinar la experiencia. El contacto habilitado para consultas y coordinación es:

Guía: Nicolás Aguirre.

Nicolás Aguirre. Teléfono: 290165-9434.

290165-9434. Actividades: trekking, escalada y rappel.

trekking, escalada y rappel. Modalidad: con reserva previa.

La propuesta permite acercarse al paisaje desde una perspectiva vinculada con la exploración y la actividad física, aprovechando el entorno de cerros y paredes de roca que ofrece El Jumeal.

Huellas Verticales

Otra de las alternativas disponibles es Huellas Verticales, una experiencia de escalada en roca que tiene como punto de encuentro el Muelle Los Juntos, en el Dique El Jumeal.

La actividad está a cargo del profesor Mauricio Olmos y tiene una duración aproximada de cuatro horas. Se desarrolla los sábados, de 15 a 19, y requiere reserva previa. El costo establecido es de $20.000, con promociones disponibles.

Para participar, se recomienda llevar elementos adecuados para la actividad y contemplar especialmente la hidratación. Las indicaciones incluyen:

Ropa cómoda y flexible.

Zapatillas con buen agarre.

Suficiente agua para hidratarse durante la actividad.

Las consultas y reservas para Huellas Verticales pueden realizarse al 383 480-8339.

El agua como protagonista

El espejo de agua del dique constituye otra de las posibilidades para disfrutar El Jumeal. La propuesta permite cambiar la perspectiva y contemplar el paisaje desde adentro del dique, a través del alquiler de diferentes embarcaciones y alternativas recreativas.

Una de las opciones es Alijilán Tours, a cargo del profesor Daniel Silcán, que ofrece alquiler de kayaks, hidropedales e hidrobicis. La actividad funciona de viernes a domingo, de 14 a 20, con un costo de $8.000. Para realizar consultas, los interesados pueden comunicarse al 383 451-0951.

La propuesta amplía las posibilidades para quienes prefieren una experiencia vinculada con el agua y permite recorrer el espejo del dique mediante distintas modalidades.

Travesías del Jumeal prepara la temporada

También se encuentra disponible Travesías del Jumeal, emprendimiento que cuenta con alquiler de kayaks e hidropedales. En este caso, la actividad funciona de lunes a domingo, de 15 a 21. El valor de los hidropedales es de $8.000 por persona, mientras que los kayaks cuentan con una promoción 2x1, también por $8.000.

Para reservas y consultas están habilitados los teléfonos:

383 490-7227.

383 405-9130.

El responsable del emprendimiento, Gury Martínez, anticipó además que ya trabajan pensando en una temporada con mayor movimiento.

"Este verano parece que habrá inversión privada y mucho movimiento, por eso estamos trabajando para mejorar la infraestructura y el servicio, incorporando más embarcaciones para la temporada", señaló.

La planificación incluye así mejoras en la infraestructura y el servicio, además de la incorporación de más embarcaciones para la temporada, de acuerdo con lo anticipado por Martínez.

Una experiencia para "volar" sobre el paisaje

La propuesta de actividades también incorpora una alternativa para quienes buscan una experiencia diferente y mayor adrenalina. Dentro de la Multiaventura se encuentra la posibilidad de disfrutar de la tirolesa, una actividad que permite deslizarse y observar el entorno desde una perspectiva distinta.

La experiencia está a cargo del profesor Marcelo Arroyo y funciona los domingos, de 18 a 21.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse al 383 478-9238.

La tirolesa se suma de esta manera a las opciones que permiten recorrer y observar el entorno desde diferentes alturas, completando una agenda que combina agua, senderos, roca y actividades de aventura.