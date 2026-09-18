La Escuela Primaria N° 142 "Policía Federal Argentina" celebró 100 años de vida

La Escuela Primaria N° 142 "Policía Federal Argentina" celebró su centenario con una jornada cargada de recuerdos y emoción, en la que la institución fue reconocida por el lugar que ocupa en la historia y en la identidad de El Peñón.

A lo largo de un siglo, la escuela fue creciendo junto a generaciones de familias de la comunidad. Sus 100 años representan mucho más que el paso del tiempo: constituyen una historia construida a partir de alumnos, docentes, familias, aprendizajes y experiencias que fueron formando parte de la vida de El Peñón.

La celebración reunió a integrantes de distintas generaciones y sectores vinculados con la institución. Docentes y ex docentes, alumnos y ex alumnos, instituciones educativas, autoridades y la comunidad participaron de una jornada destinada a conmemorar una trayectoria que atraviesa un siglo de historia.

El encuentro permitió reunir a quienes forman parte del presente de la escuela y también a quienes fueron protagonistas de distintas etapas de su recorrido. Los recuerdos compartidos y la emoción estuvieron presentes durante una celebración que puso en primer plano el vínculo entre la institución educativa y las familias de El Peñón.

Una celebración con presencia institucional

El acto contó con la participación de autoridades y representantes de distintas instituciones y localidades, reflejando la importancia de la celebración para la comunidad. Entre los presentes estuvieron el intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma, y la senadora Marisol Soriano, además de integrantes del gabinete municipal.

También participaron autoridades de la Policía provincial y federal, junto con representantes del ámbito educativo, quienes acompañaron el aniversario de la Escuela Primaria N° 142 "Policía Federal Argentina".

La jornada contó además con la presencia de autoridades de otras localidades. Participaron Roberto Rodríguez, intendente de Londres, y Ramón Gutiérrez, intendente de Villa Vil, además de autoridades de Belén.

A la celebración se sumaron también representantes de las escuelas primaria y secundaria de la Villa de Antofagasta, ampliando la participación de la comunidad educativa en este aniversario.

De esta manera, el centenario congregó a representantes institucionales, autoridades y miembros de la comunidad educativa alrededor de una fecha que permitió recuperar y poner en valor la trayectoria de la escuela.

Reconocimientos y memoria

Uno de los momentos centrales de la celebración estuvo relacionado con el reconocimiento a quienes formaron parte de la historia de la institución. Durante el acto se realizaron entregas de reconocimientos, en una jornada que permitió destacar a integrantes de distintas generaciones vinculadas con la escuela. Docentes, ex docentes, alumnos y ex alumnos forman parte de esa historia que la institución celebró al alcanzar sus primeros 100 años.

En el marco de la conmemoración también se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa, como parte de las actividades destinadas a dejar una referencia de este aniversario. La placa quedó vinculada a una celebración que reunió pasado y presente, recuperando la trayectoria de una institución que durante un siglo acompañó a las familias de El Peñón.

Otro de los momentos tradicionales de la jornada fue la realización de la corpachada, que formó parte de las actividades previstas para esta celebración centenaria.

Una jornada para compartir

La conmemoración no se limitó al acto institucional. Luego de las actividades protocolares, la celebración continuó con un almuerzo comunitario, que permitió prolongar el encuentro entre integrantes de la comunidad. La jornada también contó con números artísticos, incorporando expresiones destinadas a acompañar una celebración que tuvo como eje los 100 años de la escuela.

El almuerzo y las propuestas artísticas completaron una jornada en la que la comunidad pudo compartir un momento especial alrededor de una institución que forma parte de su propia historia.

La presencia de diferentes generaciones otorgó a la celebración un carácter particularmente significativo. Quienes actualmente integran la comunidad educativa y quienes estuvieron vinculados con la escuela en otros momentos pudieron encontrarse en torno a una misma fecha: el centenario de la Escuela Primaria N° 142 "Policía Federal Argentina".