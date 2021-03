Denuncian que no hay agua caliente en el Hospital San Juan Bautista

Lorena Caetti, madre del adolescente de 16 años con Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) que había recibido una mala atención hace dos meses en el Hospital San Juan Bautista, volvió denunciar públicamente al nosocomio.

En esta oportunidad, la madre de Agustín relató a Diario La Unión que el hospital no tiene agua caliente y tuvo que bañar con agua helada a su hijo internado por neumonía.

Cabe mencionar que en enero la mujer denunció públicamente al Hospital San Juan Bautista por haber atado a su hijo de pies y manos, luego de sufrir una crisis de nervios.

"A mi hijo lo internaron el día lunes con una crisis psiquiátrica, tuvo un problema para respirar por lo cual quedó en observación; el martes le hicieron estudios y dan con que tiene neumonía", contó.

"Ayer empezó con vómito y lo tuve que bañar con agua helada porque en todo el hospital me dicen que no tienen agua caliente", agregó.

Lorena manifestó que le preocupa bañar a su hijo con agua fría dado que está atravesando un cuadro de neumonía.

"Hoy a las 6 de la mañana volvió a tener vómito y la enfermera me responde 'Bueno, mamá, lo va a tener que bañar con agua helada porque no hay otra cosa acá' ", narró.

En este sentido, Lorena repudió la actuación de las enfermeras y dijo: "Tienen pavas eléctricas, me podrían haber dado un poco de agua caliente y sin embargo me dijeron que no".

De esta manera, la mamá de Agustín indicó que se acercó a la dirección del hospital para hablar con el director. No obstante, todavía no obtuvo respuestas.

"Es inhumano, tanto en un niño de 16 años como en cualquier paciente, que tenga que bañarse con agua helada", sentenció.