VIDEO. La Virgen Rosa Mística volvió a llorar en Metán y aseguran que sus lágrimas parecen sangre

La Virgen Rosa Mística volvió a llorar en Metán, después de dos años, y el episodio volvió a generar sorpresa entre los vecinos de esta ciudad del sur de Salta. Según relató Rosana Mendoza, propietaria de la pequeña imagen, el rostro de la Virgen apareció nuevamente cubierto por lágrimas que, de acuerdo con su descripción, parecen sangre.

El fenómeno se registró durante la noche del martes, en el oratorio que funciona en la vivienda de la familia Frías-Mendoza, ubicada sobre calle San Lorenzo de Metán. Mendoza relató que durante esa jornada un niño había estado en el lugar rezando por su salud y que, después de que se retiró, ella se acercó a observar la imagen.

Fue entonces cuando advirtió nuevamente las marcas sobre el rostro de la Virgen. "Estaba un niño orando y cuando se fue observé anoche que la Virgen volvió a derramar lágrimas que parecen sangre", relató la mujer al referirse al episodio.

Según precisó, eran aproximadamente las 21.30 cuando descubrió que el rostro de la imagen estaba nuevamente cubierto. "Esto no deja de sorprendernos porque pasaron dos años desde la última vez que lloró", señaló Mendoza, poniendo el foco en el tiempo transcurrido desde el episodio anterior que había sido difundido.

La propietaria considera que se trata de un milagro

Frente a lo ocurrido, Mendoza aseguró que considera el episodio un milagro, aunque al mismo tiempo remarcó que la Iglesia nunca brindó una explicación oficial sobre los fenómenos atribuidos a la imagen.

"Esto es un milagro al que todavía no le encontramos una explicación y la Iglesia nunca nos dio una respuesta oficial al respecto", sostuvo. La mujer también vinculó el nuevo episodio con los acontecimientos que atraviesa el mundo. En particular, relató una conversación con su esposo en la que se preguntaba si el fenómeno podría guardar alguna relación con los terremotos y otras catástrofes.

"Yo le decía a mi esposo si no será por los terremotos y lo que está pasando en el mundo con esas catástrofes", contó Mendoza. Su interpretación se suma así al significado que la familia le atribuye a los episodios registrados a lo largo de los años, aunque el origen de las lágrimas continúa sin una explicación oficial por parte de la Iglesia de Salta.

Mendoza también hizo referencia al estado que presentaba el rostro de la imagen antes de este nuevo episodio. Según explicó, ya se encontraba prácticamente limpio debido al tiempo transcurrido desde la última vez que había registrado lágrimas.

"Ya tenía el rostro prácticamente limpio porque no lloraba desde dos años nuestra querida madre. Que nos bendiga a todos", expresó.

El antecedente de julio de 2024

El episodio registrado durante la noche del martes tiene como antecedente más reciente el ocurrido en julio de 2024. En aquella oportunidad, también fue Rosana Mendoza quien relató lo sucedido y explicó que había encendido una vela y comenzado a rezar frente a la imagen.

El pedido de aquella jornada estaba relacionado con la aparición de Loan Peña y otra niña que permanecían desaparecidos.

Mendoza había contado entonces que ingresó al oratorio alrededor de las 13.15 y encontró nuevamente el rostro de la Virgen cubierto por manchas que, según su descripción, parecían lágrimas de sangre. "Esta mañana me levanté y prendí una vela. Estaba rezando y pidiéndole a la virgencita por Loan y otra nena porque están desaparecidos y eso me pone mal, igual que a todos", había relatado en aquel momento.

La mujer también había señalado que el episodio la sorprendió porque había transcurrido más de un año desde el registro anterior. Ahora, dos años después de aquella experiencia, la familia volvió a comunicar un episodio similar, nuevamente con la aparición de lágrimas sobre el rostro de la imagen.

Una imagen de yeso de 50 centímetros

La historia de la Virgen Rosa Mística de Metán está vinculada directamente con la familia Frías-Mendoza, propietaria de la pequeña imagen que permanece en un oratorio ubicado en su vivienda de calle San Lorenzo.

Se trata de una imagen de yeso de aproximadamente 50 centímetros de altura. De acuerdo con los relatos de la familia, desde hace años se han registrado diferentes episodios en los que de sus ojos habría brotado un líquido que terminó cubriendo de rojo su rostro.

Sin embargo, los relatos familiares también señalan que no todos los episodios tuvieron las mismas características. En algunas oportunidades, las lágrimas fueron descriptas como cristalinas, mientras que en otras ocasiones el líquido terminó dando al rostro una apariencia rojiza.

La sucesión de estos hechos fue construyendo una historia particular alrededor de la imagen y generó repercusión entre vecinos y creyentes de Metán.

El primer episodio ocurrió en 2017

Según los relatos de la familia, el primer episodio atribuido a la Virgen Rosa Mística ocurrió el 5 de abril de 2017, a las 8.15. Esa habría sido la primera vez que la imagen derramó lágrimas. Desde aquel momento, los supuestos fenómenos asociados con la pequeña imagen se repitieron en distintas oportunidades y mantuvieron la atención de vecinos y creyentes de la ciudad.

La familia asegura que los líquidos que brotaron de los ojos de la imagen tuvieron diferentes características a lo largo de estos episodios. En algunos casos fueron descriptos como cristalinos y, en otros, como un líquido que terminó cubriendo de rojo el rostro de la Virgen.

A más de nueve años de aquel primer registro, el episodio ocurrido durante la noche del martes vuelve a incorporar un nuevo capítulo a esa historia.

La Iglesia no emitió un reconocimiento oficial

Uno de los aspectos centrales en torno a estos episodios es que, pese a la repercusión que generaron, la Iglesia de Salta no emitió hasta el momento un reconocimiento oficial de estos hechos como fenómenos sobrenaturales.

Esta ausencia de una explicación o reconocimiento oficial fue mencionada también por la propia Mendoza, quien aseguró que la Iglesia nunca les dio una respuesta oficial sobre lo ocurrido.

Por ahora, el nuevo episodio se sostiene en el testimonio de la propietaria de la imagen, quien aseguró haber observado nuevamente las lágrimas sobre el rostro de la Virgen. La descripción de que estas lágrimas parecen sangre forma parte de ese relato, mientras que no existe una explicación oficial de la Iglesia sobre el origen del líquido.