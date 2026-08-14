La Capital lanza "Ver para Crecer", el programa que entregará anteojos en el momento

La Municipalidad de la Capital, bajo la gestión del intendente Gustavo Saadi, pondrá en marcha el próximo 19 de agosto el programa "Ver para Crecer", una estrategia de salud oftalmológica destinada a brindar atención gratuita y facilitar la entrega inmediata de anteojos a vecinos que no cuenten con cobertura social.

El operativo tendrá su primera jornada en el SEPAVE del barrio La Tablada, donde se desplegará un dispositivo móvil equipado específicamente para llevar adelante el proceso completo de atención. La propuesta busca resolver una necesidad básica de salud sin que los vecinos deban atravesar esperas prolongadas para acceder a los lentes indicados por un profesional.

La característica central del programa será precisamente la posibilidad de trasladar el servicio directamente a los barrios y completar allí el circuito de atención. De esta manera, el vecino podrá realizarse el examen correspondiente, recibir la receta médica y acceder posteriormente a los anteojos confeccionados en el mismo lugar.

Diagnóstico, confección y entrega en una sola jornada

La secretaria de Salud, Ana Lagoria, explicó que la iniciativa responde a uno de los compromisos asumidos por la gestión comunal al inicio del período lectivo. En ese sentido, destacó que se está haciendo realidad un objetivo prioritario planteado desde la Secretaría de Salud: entregar los lentes en el mismo lugar donde se realiza la atención.

El procedimiento contempla un circuito operativo ágil. Una vez que el paciente realiza el examen diagnóstico y obtiene la receta médica, interviene el laboratorio móvil dispuesto para la campaña. Allí se confecciona el anteojo completo, incluyendo marco y cristales, para que el beneficiario pueda retirarlo en la misma jornada.

El tiempo estimado para completar el proceso será de entre 60 y 90 minutos, aunque el plazo dependerá de la complejidad de la graduación que requiera cada paciente.

El esquema apunta así a concentrar en un mismo operativo diferentes etapas que habitualmente forman parte del acceso a los anteojos recetados. La evaluación, la indicación de la graduación y la elaboración del lente estarán integradas dentro del dispositivo móvil que recorrerá distintos sectores de la Capital.

75 turnos preasignados por jornada

Para garantizar una atención de calidad y evitar aglomeraciones, el programa no funcionará mediante demanda espontánea. La modalidad definida establece un sistema de 75 turnos preasignados por jornada.

La secretaria de Salud explicó que esta organización responde a las características de la propia consulta oftalmológica. La revisión requiere tiempo para realizar las mediciones correspondientes, determinar con precisión las dioptrías y establecer la graduación adecuada para cada persona.

Por ese motivo, los vecinos que accederán al operativo serán previamente convocados. El sistema busca ordenar la atención y, al mismo tiempo, garantizar que cada paciente disponga del tiempo necesario para completar correctamente la evaluación.

Un beneficio para mayores de 10 años sin obra social

El programa está destinado a personas a partir de los 10 años de edad que no cuenten con obra social. La identificación de los potenciales beneficiarios se realizará previamente mediante un trabajo territorial.

En ese proceso participan los agentes sanitarios y los equipos de abordaje comunitario, que llevan adelante un relevamiento casa por casa en cada territorio. A partir de ese trabajo se determina quiénes reúnen las condiciones para acceder a la prestación y se concreta la derivación correspondiente.

El mecanismo de identificación previa constituye, además, el paso necesario para acceder a uno de los 75 turnos que estarán disponibles en cada jornada del operativo.

Un programa itinerante que recorrerá distintos sectores

La propuesta no estará concentrada en un único punto de atención. Según informó la Secretaría de Salud, los operativos se desarrollarán de manera itinerante cada 15 días, alternando jornadas los miércoles por la tarde y los viernes por la mañana en diferentes sectores del municipio.

El esquema permitirá trasladar el dispositivo móvil y acercar la atención oftalmológica a distintos barrios de la Capital. De esta forma, la iniciativa se plantea como una estrategia territorial que lleva el servicio hacia los lugares donde se encuentran los vecinos que necesitan acceder a la prestación.

El primer operativo se realizará el 19 de agosto en el SEPAVE del barrio La Tablada, dando inicio a esta modalidad de atención.

El alcance está limitado a residentes de la Capital

Uno de los aspectos que la Secretaría de Salud consideró necesario aclarar es el alcance geográfico del programa. Aunque se recibieron consultas provenientes de departamentos como Pomán, Santa María y Belén, la prestación tendrá carácter exclusivamente municipal.

La funcionaria remarcó que "Ver para Crecer" está destinado exclusivamente a los residentes de la Capital, siempre que no cuenten con cobertura médica y hayan sido previamente derivados por el agente sanitario correspondiente a su zona.

Por lo tanto, el hecho de que el servicio sea móvil no implica que pueda ser utilizado por vecinos de otros departamentos. El dispositivo recorrerá diferentes sectores, pero permanecerá dentro del ámbito de la Capital y estará orientado específicamente a sus residentes que cumplan con las condiciones establecidas.

La continuidad de "Te Veo Bien" con una nueva modalidad

La iniciativa se suma a una política que ya cuenta con antecedentes dentro del municipio. El programa "Te Veo Bien" funciona desde el año 2020, y ahora la Municipalidad busca incorporar una mayor agilidad y practicidad en el acceso a los anteojos recetados.

En este nuevo esquema, la posibilidad de completar el proceso en el propio lugar de atención y recibir los lentes entre 60 y 90 minutos después del examen, de acuerdo con la complejidad de la graduación, constituye el eje central de la propuesta.

"Ver para Crecer" se presenta así como una estrategia orientada a consolidar un derecho básico y garantizar el acceso real a la salud visual, con una modalidad que combina atención oftalmológica, relevamiento territorial, turnos preasignados, laboratorio móvil y entrega de anteojos en el mismo operativo.