Descarrilaron siete vagones de un tren de carga cerca de Recreo

Un descarrilamiento de siete vagones de un tren de carga perteneciente a la empresa ferroviaria Trenes Argentinos fue constatado anoche, alrededor de las 21, en inmediaciones del kilómetro 962, a una distancia aproximada de 10 kilómetros de la ciudad de Recreo.

La formación transportaba bienes del Estado, consistentes en mercadería, según la información a la que accedió La Unión. Tras tomarse conocimiento de la situación, se dio intervención a las autoridades correspondientes para avanzar en las actuaciones y determinar las circunstancias en las que se produjo el descarrilamiento.

El episodio involucra a siete vagones de la formación ferroviaria y, de acuerdo con los datos aportados, el hecho habría ocurrido varias horas antes de que fuera constatado durante la noche.

El descarrilamiento

Según la información recabada, el maquinista Pablo Quevedo viajaba junto a Enzo Soria, quien manifestó que el hecho habría ocurrido alrededor de las 15 horas.

De esta manera, existe una diferencia entre el horario en el que presuntamente se produjo el descarrilamiento y el momento en que la situación fue constatada, cerca de las 21 horas. De manera que todo indica que el incidente afectó a siete vagones de una formación de la empresa ferroviaria Trenes Argentinos que circulaba transportando mercadería considerada como bienes del Estado.

Ante el hecho, tomó intervención la Fiscalía de Recreo, a cargo de la fiscal Jorgelina Sobh. La intervención judicial permitirá avanzar con las actuaciones correspondientes en torno al incidente registrado en la formación ferroviaria.