Salud fortalece las estrategias de prevención e inmunización en la región

El Ministerio de Salud de la provincia continúa fortaleciendo las acciones vinculadas a la prevención y la inmunización, en el marco de un trabajo orientado a la planificación y actualización de las estrategias sanitarias.

En este contexto, autoridades del área participaron de la Jornada de Actualización del Sistema de Salud Argentino, Descentralización, Cooperación y Coordinación e Inmunización Provincial ante Enfermedades Prevalentes en la Infancia, desarrollada en la provincia de Tucumán.

En representación de Catamarca estuvieron presentes la secretaria de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud, Silvia Bustos, y la secretaria de Asistencia en Salud Pública, Silvia Barrientos. La jornada reunió a autoridades y referentes de las distintas provincias del Noroeste Argentino, NOA, y constituyó un espacio destinado al intercambio de experiencias y al conocimiento de las políticas sanitarias que se llevan adelante en cada jurisdicción.

Intercambio entre las provincias del NOA

Durante el encuentro, los representantes de las provincias participantes tuvieron la posibilidad de compartir las experiencias desarrolladas en sus respectivos territorios y analizar los desafíos que actualmente atraviesa el sistema sanitario en materia de prevención e inmunización.

La convocatoria estuvo centrada en distintos ejes vinculados con la actualización del sistema de salud argentino, incluyendo aspectos relacionados con la descentralización, la cooperación y la coordinación, además de las estrategias de inmunización provincial ante enfermedades prevalentes en la infancia.

En ese marco, el encuentro permitió poner en común las políticas sanitarias que se desarrollan en las diferentes jurisdicciones del NOA y generar un ámbito de intercambio sobre las herramientas implementadas para fortalecer la prevención.

Entre los principales aspectos abordados durante la jornada se encontraron:

La actualización del Sistema de Salud Argentino .

. Los procesos de descentralización .

. La importancia de la cooperación y la coordinación .

. Las estrategias de inmunización provincial .

. Las acciones frente a enfermedades prevalentes en la infancia .

. El análisis de los desafíos actuales en materia de prevención.

Experiencias compartidas y desafíos actuales

La secretaria de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud, Silvia Bustos, destacó la importancia del intercambio generado durante la jornada y el trabajo conjunto entre las provincias que participaron.

"Durante el encuentro se pudo escuchar y compartir experiencias de las distintas provincias que participaron; analizamos los desafíos actuales y el fortalecimiento de las estrategias de prevención, de inmunización de cada jurisdicción", explicó la funcionaria.

El intercambio permitió conocer las diferentes políticas sanitarias desarrolladas en cada provincia y poner en discusión los desafíos que enfrentan las jurisdicciones en el trabajo cotidiano vinculado a la prevención y la cobertura de inmunización.

La participación de autoridades y referentes del NOA aportó así un espacio para compartir las experiencias de cada territorio, en el marco de una jornada dedicada al análisis de las estrategias que se implementan desde los sistemas sanitarios provinciales.

El trabajo de Catamarca para ampliar la cobertura

Durante el encuentro en Tucumán, la representación catamarqueña también tuvo la oportunidad de exponer las acciones que se vienen desarrollando en la provincia.

Silvia Bustos señaló que se pudo compartir el trabajo realizado en Catamarca en relación con la planificación y las estrategias implementadas para aumentar la cobertura de las vacunas de calendario. La funcionaria puso especial énfasis en las acciones vinculadas con las vacunas correspondientes a la campaña de invierno, que forman parte de las estrategias de inmunización sobre las que se trabaja desde el sistema sanitario provincial.

"Pudimos compartir el trabajo que venimos realizando en la provincia en cuanto a la planificación y estrategias que se implementan para aumentar la cobertura de las vacunas de calendario, específicamente de las vacunas de la campaña de invierno", señaló Bustos.

La planificación y el desarrollo de estrategias para ampliar la cobertura constituyeron, de esta manera, uno de los puntos centrales de la experiencia presentada por Catamarca durante la jornada regional.