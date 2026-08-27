En su día, reconocieron a 50 vacunadoras y vacunadores

Con motivo del Día de las Vacunadoras y Vacunadores, el Ministerio de Salud de la provincia llevó adelante una jornada especial destinada a reconocer el compromiso y la tarea que realizan diariamente quienes integran los equipos de inmunización en todo el territorio provincial.

La actividad reunió a trabajadores de la salud, autoridades y representantes de distintas áreas vinculadas con las estrategias de vacunación. Durante la jornada se puso en valor el trabajo que se desarrolla de manera cotidiana para garantizar que las vacunas lleguen a hospitales, centros de salud, escuelas, barrios y comunidades.

En ese marco, se hizo entrega de certificados a 50 enfermeras y agentes sanitarios que aprobaron la "Capacitación y Actualización en Inmunizaciones 2025", en reconocimiento a la formación y actualización desarrollada en esta área fundamental de la salud pública.

Reconocimiento a 50 trabajadores de la salud

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la entrega de certificados a las 50 enfermeras y agentes sanitarios que completaron y aprobaron la capacitación vinculada con inmunizaciones.

La instancia de reconocimiento estuvo orientada a destacar el compromiso de quienes forman parte de los equipos encargados de llevar adelante las tareas de vacunación y las diferentes estrategias destinadas a garantizar el acceso de la comunidad a las dosis correspondientes. Los certificados entregados correspondieron a la "Capacitación y Actualización en Inmunizaciones 2025", una instancia que reunió a trabajadores de la salud vinculados directamente con el trabajo de inmunización.

Entre los principales reconocimientos realizados durante la jornada se incluyeron:

50 enfermeras y agentes sanitarios que aprobaron la capacitación.

que aprobaron la capacitación. El reconocimiento a las Áreas Programáticas N°12, Santa María, y N°14, Antofagasta de la Sierra .

. La distinción al Vacunatorio Central .

. La entrega de certificados y kits escolares a alumnos de 5to y 6to grado que participaron de la Semana de Vacunación en las Américas.

Quiénes superaron el 90 por ciento de cobertura

La jornada también permitió distinguir especialmente a dos áreas programáticas de la provincia por los resultados alcanzados en materia de cobertura de vacunación.

Fueron reconocidas el Área Programática N°12, Santa María, y el Área Programática N°14, Antofagasta de la Sierra, ya que lograron mantener coberturas de vacunación iguales o superiores al 90 por ciento. La distinción puso el foco en el trabajo sostenido por los equipos de estas áreas para alcanzar y mantener esos niveles de cobertura.

El reconocimiento se dio en el marco de una jornada que buscó visibilizar las diferentes tareas que conforman el trabajo de inmunización, desde la aplicación de las dosis hasta las estrategias desarrolladas para garantizar el acceso de la población.

El trabajo del Vacunatorio Central

Otro de los espacios distinguidos fue el Vacunatorio Central, donde se destacó especialmente la cantidad de dosis aplicadas y el trabajo desarrollado a través de diferentes estrategias extramuros.

Estas acciones tienen como objetivo acercar la vacunación a la comunidad y ampliar las posibilidades de acceso a las dosis. Durante la jornada se resaltó así la tarea realizada mediante estrategias que llevan el trabajo de inmunización más allá de los espacios habituales de vacunación.

La cantidad de dosis aplicadas y el desarrollo de estas iniciativas formaron parte de los aspectos valorados en la distinción al Vacunatorio Central, en el marco del reconocimiento general al trabajo de los equipos sanitarios de la provincia.

Estudiantes, familias y comunidades

La jornada también incluyó un reconocimiento destinado a estudiantes que participaron activamente en acciones vinculadas con la promoción de la vacunación.

Alumnos de 5to y 6to grado de las escuelas N°15 "Nuestra Señora del Valle" y N°491 "Naciones Unidas" recibieron certificados y kits escolares por su participación en el marco de la "Semana de Vacunación en las Américas".

Los estudiantes contribuyeron activamente llevando el mensaje sobre la importancia de las vacunas a sus familias y comunidades. De esta manera, la actividad también puso de relieve la participación de la comunidad educativa en la difusión de la importancia de la vacunación, a través de acciones que permitieron a los alumnos involucrarse y trasladar ese mensaje a sus entornos más cercanos.

De la actividad participaron la secretaria de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Silvia Bustos; la directora provincial de Epidemiología, Ana Laura López; la directora de Inmunizaciones, Griselda Elizondo; y el senador Ramón Figueroa Castellanos.