Eclipse lunar 2026: cómo y dónde ver el último gran espectáculo astronómico del año

El calendario astronómico de 2026 cerrará agosto con uno de los fenómenos más destacados del año. Durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto, la sombra de la Tierra cubrirá casi por completo la superficie de la Luna y dará lugar a un eclipse lunar parcial de gran profundidad, un espectáculo que podrá ser observado desde todo el territorio argentino y amplias regiones de América, Europa y África.

El evento será el último eclipse del año y ofrecerá una imagen singular del satélite natural de la Tierra. Durante el desarrollo del fenómeno, la Luna irá modificando progresivamente su aspecto hasta alcanzar una cobertura que rozará la de un eclipse total.

En su punto máximo, el 93,2% de la superficie lunar quedará sumergida en la umbra terrestre, generando las condiciones para que el disco lunar adopte una tonalidad rojiza o cobriza. Por esa característica visual, este tipo de fenómeno es conocido popularmente como "Luna de Sangre".

El eclipse será accesible para el público en general y podrá ser disfrutado por aficionados, familias y todas aquellas personas interesadas en observar el cielo nocturno.

Un espectáculo visible desde toda la Argentina

Una de las principales características de este eclipse será su amplia visibilidad. El fenómeno podrá observarse de principio a fin en toda la Argentina, así como también en el resto del continente americano. América será, de hecho, el continente más favorecido para seguir el evento. Desde el norte hasta el sur, la Luna permanecerá sobre el horizonte durante todo el desarrollo del eclipse, lo que garantizará condiciones de visibilidad óptimas.

Además de América, el fenómeno podrá ser observado desde amplias regiones de Europa y África, permitiendo que millones de personas sigan las distintas fases de un evento que se extenderá durante varias horas.

La fase más espectacular del eclipse tendrá una duración superior a tres horas, mientras que el desarrollo completo del fenómeno se prolongará durante cinco horas y 38 minutos. A lo largo de ese período, la Luna atravesará diferentes etapas, desde un leve oscurecimiento inicial hasta el momento en que quedará profundamente sumergida en la sombra más intensa proyectada por la Tierra.

Cuándo será el máximo del eclipse

En la Argentina, el momento de mayor cobertura se producirá a la 1:14 de la madrugada del viernes 28 de agosto. En ese instante, la Luna estará profundamente sumergida en la umbra terrestre y mostrará la imagen más impactante de toda la noche. La superficie lunar podrá adoptar una coloración roja o cobriza, producto de la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre.

El eclipse se desarrollará entre la noche del jueves 27 y las primeras horas del viernes 28, con una sucesión de fases que permitirán seguir la transformación del aspecto de la Luna.

Los principales horarios previstos para la Argentina son:

Inicio de la fase penumbral: 22:23 del jueves 27 de agosto.

Inicio de la fase parcial: 23:33 del jueves 27 de agosto.

Máximo del eclipse: 1:14 de la madrugada del viernes 28 de agosto.

Salida de la Luna de la umbra: aproximadamente a las 2:52.

Final de la fase penumbral: 4:01.

Duración total del fenómeno: cinco horas y 38 minutos.

De esta manera, quienes permanezcan atentos al cielo durante la noche podrán seguir cada uno de los cambios que atravesará el disco lunar.

Las distintas fases del fenómeno

La primera etapa será la fase penumbral, que comenzará a las 22:23 del 27 de agosto en la Argentina. En esta instancia, la Luna ingresará en la penumbra, es decir, en la zona exterior de la sombra terrestre. El cambio durante esta primera fase será apenas perceptible a simple vista, pero marcará el comienzo formal del eclipse.

En otros puntos del continente, el inicio de esta etapa se registrará a las 19:23 en Ciudad de México, con horarios intermedios para el resto de América. Más tarde llegará la fase parcial, que será mucho más evidente para quienes observen el fenómeno. En la Argentina, esta etapa comenzará a las 23:33. En México será a las 20:33, mientras que en España se iniciará a las 4:33 del 28 de agosto.

Durante esta fase, la umbra terrestre comenzará a avanzar sobre el disco lunar y producirá el característico efecto visual de un "mordisco" que oscurece progresivamente la superficie de la Luna.

El punto culminante llegará a la 1:14 en la Argentina, cuando la cobertura alcance su máxima profundidad.

Por qué la Luna se verá roja

Uno de los momentos más esperados del eclipse será la transformación del color de la Luna. Cuando una gran parte de su superficie quede sumergida en la umbra terrestre, el satélite podrá adquirir una tonalidad rojiza o cobriza. Este efecto se produce por la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre.

La imagen resultante es la que popularmente dio origen a la denominación de "Luna de Sangre", aunque el fenómeno de agosto de 2026 será técnicamente un eclipse lunar parcial de gran profundidad.

Con una cobertura del 93,2% de la superficie lunar, el espectáculo se acercará visualmente a la intensidad de un eclipse total, convirtiéndose en uno de los eventos astronómicos más relevantes del calendario de este año.

Una noche especial para despedir agosto

El eclipse lunar parcial de gran profundidad será así el encargado de cerrar agosto con un fenómeno de alto impacto visual. La posibilidad de observarlo desde todo el país y durante varias horas convertirá a la madrugada del 28 de agosto en una oportunidad especial para mirar el cielo.

La Luna comenzará a ingresar en la penumbra a las 22:23 del jueves 27, mientras que el momento de mayor cobertura llegará a la 1:14 del viernes 28. Finalmente, el fenómeno concluirá con el final de la fase penumbral a las 4:01.

Con la sombra de la Tierra cubriendo el 93,2% de la superficie lunar y la posibilidad de que el satélite adopte intensos tonos rojos o cobrizos, el último gran eclipse del año promete convertirse en una de las imágenes astronómicas más recordadas de 2026.