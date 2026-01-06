Desde hoy rige un aumento del 30% en el boleto de transporte público en Catamarca

El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte informó que desde este martes 6 comenzó a regir una actualización en el valor del boleto del transporte público de pasajeros en la provincia de Catamarca.

Con el nuevo esquema tarifario, el boleto mínimo pasó de $950 a $1.250, lo que representa un incremento del 30% respecto del valor vigente hasta el momento. El aumento impacta de manera directa en los usuarios de los servicios urbanos e interurbanos comprendidos dentro del sistema provincial.

Desde la cartera provincial explicaron que la medida se enmarca en los esquemas tarifarios vigentes a nivel nacional para el inicio del año, en consonancia con las actualizaciones aplicadas en otras jurisdicciones del país.

La actualización tarifaria había sido anunciada el año pasado, pero comenzó a aplicarse desde hoy. Según se precisó oficialmente, la decisión se tomó tras una serie de reuniones motivadas por el reclamo de las empresas de transporte, que habían advertido sobre la posibilidad de reducir servicios.

En un comunicado conjunto, las empresas Cooperativa San Fernando, La Rubi, GM y El Nene señalaron que "sostener una actividad que genera pérdidas económicas sistemáticas y de modo sostenido e irreversible, más allá de que resulta inviable, genera una asfixia económico-financiera que conduce fatal e irremediablemente a su cierre".

Este escenario llevó al entonces ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, Eduardo Andrada, a convocar a los empresarios del sector a una reunión para analizar la situación. Como resultado de ese diálogo, se acordó fijar el boleto mínimo en $1.250.

Además, se dejó establecido que podrían aplicarse futuras actualizaciones tarifarias cada seis meses, las cuales estarán sujetas a variables como el precio del combustible y otros costos operativos del sistema de transporte.