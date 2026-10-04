Nahuel Gallo peregrinó a Luján y volvió a reclamar por los presos políticos en Venezuela

Después de haber permanecido 448 días detenido en Venezuela, el gendarme argentino Nahuel Gallo volvió a realizar una manifestación pública vinculada con su experiencia de detención y con la situación de quienes, según expresó, todavía permanecen privados de su libertad en el país caribeño.

Gallo participó de la 52ª Peregrinación Juvenil, desde Liniers hasta Luján, una tradicional caminata durante la cual recorrió cerca de 60 kilómetros. En esta oportunidad, el sentido del trayecto estuvo directamente relacionado con su propia historia: agradeció a la Virgen de Luján por su libertad, por haberlo sostenido durante los momentos más difíciles y por haber protegido a su familia.

El gendarme compartió sus reflexiones a través de su cuenta de X y explicó que la peregrinación representó una oportunidad para expresar su agradecimiento por encontrarse nuevamente en libertad y poder caminar.

Gallo destacó que la Virgen lo sostuvo "en los momentos más difíciles" y que también había "cubierto" a su familia con su manto. De esta manera, vinculó la experiencia personal de su regreso a la libertad con una expresión de fe y agradecimiento.

Pero la caminata también tuvo otro objetivo. El gendarme decidió dedicar parte de su peregrinación a quienes, según señaló, todavía no recuperaron su libertad.

Hoy caminé casi 60 kilómetros desde Liniers hasta Luján para agradecerle a la Virgen de Luján por mi libertad, por haberme sostenido en los momentos más difíciles y por haber cubierto a mi familia con su manto. Pero esta peregrinación también fue por quienes todavía no recuperaron su libertad. Pedí especialmente por los presos políticos y extranjeros que continúan detenidos en Venezuela. Pedí por cada uno de ellos, por su fortaleza y por sus pensamientos, y especialmente por sus familias, que siguen esperando y sosteniendo la esperanza. Que la Virgen de Luján los proteja, acompañe a sus familias y les dé fuerzas para seguir adelante hasta que llegue el día de su libertad. Hoy agradezco por estar libre, por tener a mi familia bien y por poder caminar nuevamente. Y mientras pueda hacerlo, voy a seguir caminando también por quienes todavía esperan. Justicia y libertad 🇦🇷 #VirgenDeLuján #PresosPolíticos #Venezuela #Libertad #Fe #Paz #Agradecimiento — Nahuel Gallo (@nahuollag) October 4, 2026

Un reclamo por los presos políticos y extranjeros

Durante la peregrinación, Gallo utilizó una remera con una inscripción contundente: "Liberen a todos los presos políticos y extranjeros".

El mensaje sintetizó uno de los principales reclamos que viene expresando públicamente después de su propia experiencia de detención en Venezuela. En su publicación, explicó que la peregrinación también estuvo dedicada a las personas que continúan detenidas en ese país.

"Pero esta peregrinación también fue por quienes todavía no recuperaron su libertad", sostuvo Gallo. En ese marco, señaló que pidió especialmente por los presos políticos y extranjeros que continúan detenidos en Venezuela, y expresó que también rezó por cada una de esas personas, por su fortaleza y por sus pensamientos.

El reclamo incluyó además una referencia directa a los familiares de quienes permanecen detenidos. Gallo destacó especialmente a esas familias que, según sus palabras, continúan esperando y sosteniendo la esperanza.

La situación de los detenidos aparece así como un eje central de sus manifestaciones públicas, en particular a partir de la experiencia que atravesó durante los 448 días que permaneció privado de su libertad en Venezuela.

"Mientras pueda hacerlo, voy a seguir caminando"

El gendarme también puso el foco en la posibilidad que tiene actualmente de volver a realizar actividades cotidianas después de recuperar su libertad. Gallo agradeció por "estar libre", por tener a su familia bien y por "poder caminar nuevamente". A partir de esa posibilidad, sostuvo que mientras pueda hacerlo continuará caminando también por aquellas personas que todavía esperan recuperar su libertad.

Su mensaje volvió a colocar a las familias de los detenidos en el centro de su reclamo. En ese sentido, pidió que la Virgen de Luján proteja a quienes continúan privados de su libertad, acompañe a sus familiares y les dé fuerzas para seguir adelante hasta que llegue el momento de recuperar la libertad.

El mensaje concluyó con una expresión directa: "Justicia y libertad".

El antecedente de los 21K de Buenos Aires

La participación de Gallo en la peregrinación no fue la primera oportunidad en la que utilizó una actividad deportiva para expresar su reclamo por los detenidos en Venezuela. A fines de agosto, participó de la edición 2026 de los 21K de Buenos Aires, la Media Maratón de Buenos Aires. Después de completar la competencia y cruzar la meta de la emblemática carrera que recorrió las calles de la capital, volvió a utilizar sus redes sociales para referirse a la situación humanitaria en Venezuela y advertir sobre las violaciones a los derechos humanos.

En aquella oportunidad también utilizó una remera con la inscripción "Liberen a todos los presos políticos y extranjeros".

Su mensaje comenzó con una frase vinculada directamente con su propia experiencia: "Corrí libre". Gallo explicó que, mientras cruzaba la meta, no pudo dejar de pensar en las personas que todavía no pueden hacerlo. A partir de esa comparación entre su situación actual y la de quienes continúan detenidos, volvió a pedir que no se olvide al pueblo venezolano.

En su publicación señaló que Venezuela continuaba atravesando una realidad marcada por distintas dificultades y mencionó específicamente inundaciones, terremotos y una realidad que no cambia, que identificó con una dictadura que mantiene a presos políticos privados de su libertad mientras sus familias continúan esperando.

El reclamo por libertad

En ese mismo mensaje, Gallo también puso especial énfasis en los ciudadanos extranjeros que permanecen detenidos en Venezuela y que, según denunció, son considerados presos políticos. El gendarme afirmó que continuaría alzando la voz porque tiene "hermanos que quedaron injustamente privados de su libertad". Entre ellos mencionó a ciudadanos colombianos que, según expresó, se acercan a cumplir dos años sin un debido proceso judicial.

Gallo sostuvo que esas personas fueron acusadas bajo las mismas causas con las que él fue involucrado: terrorismo, espionaje, conspiración y financiamiento al terrorismo.

Su planteo también incluyó a los denominados por él "falsos positivos venezolanos", a quienes describió como personas que llevan años tras las rejas sin justicia.

De esta manera, sus intervenciones posteriores a su liberación mantienen un mismo eje: utilizar su propia experiencia como detenido para reclamar por quienes, según sostiene, todavía permanecen privados de su libertad en Venezuela.