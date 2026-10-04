Melina Tolaba representará a Catamarca como Paisana en el Festival del Malambo

La danza y el folklore volverán a tener representación catamarqueña en uno de los principales escenarios de la cultura tradicional argentina. La bailarina y profesora de Danzas Melina Tolaba fue elegida como candidata a Paisana por la provincia de Catamarca bajo la representación "MI LEGADO: RAÍZ CATAMARCANA", y será parte de la delegación que participará de la próxima edición del Festival Nacional del Malambo.

El encuentro se realizará en enero de 2027 en la localidad de Laborde, Córdoba, donde tendrá lugar la elección de la Paisana Nacional del Festival. Para Tolaba, la designación representa un nuevo desafío dentro de una trayectoria que se encuentra estrechamente vinculada con la danza folklórica y con las expresiones culturales tradicionales.

La representante catamarqueña obtuvo su lugar durante el Pre selectivo de Laborde, realizado el sábado 26 de septiembre en la localidad de Los Altos. Esta instancia tiene como objetivo conformar cada año la delegación que representará a Catamarca en el certamen nacional en distintos rubros vinculados con la danza, el canto, el recitador gauchesco, el malambo y otras expresiones tradicionales.

En el caso de Tolaba, la selección correspondió específicamente al rubro Candidata a Paisana, por lo que tendrá la responsabilidad de representar a la provincia durante la instancia nacional y participar de la elección de la Paisana Nacional.

Una vida ligada a la danza folklórica

La nueva representante catamarqueña mantiene desde su infancia un vínculo estrecho con el folklore. Docente, profesora y bailarina, Tolaba explicó que fueron sus padres quienes la acercaron inicialmente al mundo de la danza, una actividad que con el paso de los años dejó de ser solamente una expresión artística para convertirse en su profesión y en una parte central de su vida.

"Me dedico a la danza folklórica desde muy pequeña. Mis padres son quienes me iniciaron en este camino y hoy dedico mi vida entera a este arte", expresó.

Ese recorrido personal constituye parte del significado de la representación que asumirá en Laborde. La elección obtenida en Los Altos no aparece solamente como un reconocimiento a su trayectoria, sino también como la posibilidad de llevar a la instancia nacional una propuesta vinculada con las raíces culturales de Catamarca.

La denominación elegida para su representación, "MI LEGADO: RAÍZ CATAMARCANA", resume precisamente ese vínculo con la identidad provincial y con una tradición que Tolaba comenzó a conocer desde pequeña y que actualmente forma parte de su actividad profesional.

El lugar de la mujer en el Festival

Para Tolaba, la elección de la Paisana Nacional también adquiere una relevancia particular por el espacio que esta figura ocupa dentro del Festival Nacional del Malambo.

La representante catamarqueña destacó que la figura de la Paisana está presente desde los inicios del festival y que, con el paso de los años, el trabajo voluntario de acompañamiento de las paisanas fue tomando relevancia, hasta alcanzar actualmente una valoración destacada dentro del encuentro.

Según señaló, quienes participan en este rubro realizan actualmente un trabajo extraordinario, al tiempo que sostuvo que los dos rubros más destacados del festival son el de Campeón Nacional de Malambo y la Paisana.

En ese sentido, Tolaba puso el foco en el crecimiento y la valoración que tuvo la participación femenina dentro del tradicional encuentro de Laborde. Para la representante provincial, la elección de la Paisana Nacional constituye una instancia que permite poner en valor diferentes aspectos vinculados con la cultura de las provincias.

No se trata únicamente de las expresiones artísticas. También adquieren relevancia el conocimiento, las tradiciones y la identidad cultural de cada territorio que participa del encuentro.

Desde esa perspectiva, la participación de Tolaba permitirá presentar una propuesta vinculada directamente con las raíces catamarqueñas, tanto desde su recorrido personal en la danza como desde los elementos que integrarán su puesta en escena.

Un reconocimiento construido en equipo

La obtención de la representación provincial también estuvo acompañada por un fuerte respaldo familiar y por la colaboración de distintas personas e instituciones que participaron de la preparación de Tolaba.

La bailarina remarcó especialmente el papel de su familia y definió a sus integrantes como "mi gran equipo". En ese contexto, agradeció a su padre, Mercedes Tolaba, por acompañarla con su danza, y recordó especialmente a su abuela Florita, a quien identificó como su mayor inspiración.

El proceso también contó con el acompañamiento de personas vinculadas directamente con las expresiones tradicionales de Catamarca. Entre ellas, Tolaba destacó especialmente a Silvia Gordillo, coplera de Colpes, Pomán, a quien atribuyó un papel fundamental en su preparación para el canto de copla.

"Todo esto fue posible y debo agradecer principalmente a mi familia, mi gran equipo; a mi Padre Mercedes Tolaba por acompañarme con su danza. A mi abuela Florita, que fue mi mayor inspiración", señaló.

Luego agregó un reconocimiento especial a Gordillo: "Agradezco a Silvia Gordillo - coplera de Colpes - Pomán; que fue guía y crucial en mi canto de copla".

El aporte de Turismo y Casa de la Puna

La preparación de la propuesta también contó con el acompañamiento de Casa de la Puna y del área de Turismo, cuyos integrantes colaboraron con distintos elementos utilizados para completar la puesta en escena. Tolaba agradeció específicamente a la Dirección de Turismo y al personal de Casa de la Puna, que facilitaron un telar de madera para su presentación.

También destacó la colaboración de la artesana de la casa Echave Amancay, quien cedió una manta de lana de oveja y otros elementos muy valiosos que permitieron completar la puesta en escena. Estos aportes formaron parte de una presentación que busca expresar la identidad catamarqueña y acompañar el concepto elegido por Tolaba para su representación: "MI LEGADO: RAÍZ CATAMARCANA".

El respaldo recibido durante el proceso de preparación se sumó así al trabajo personal de la bailarina y a la experiencia acumulada a lo largo de su trayectoria en la danza folklórica.

El desafío de llegar a Laborde

Con la selección obtenida en Los Altos, comienza ahora una nueva etapa para Melina Tolaba. La mirada está puesta en enero de 2027, cuando deberá viajar a Laborde, Córdoba, como integrante de la delegación que representará a Catamarca en el Festival Nacional del Malambo.

Su participación tendrá una doble dimensión. Por un lado, representará el resultado de una trayectoria personal ligada desde la infancia a la danza folklórica. Por otro, asumirá la responsabilidad de llevar a la instancia nacional una propuesta construida alrededor de las tradiciones y la identidad cultural de Catamarca.