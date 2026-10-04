Fiambalá extendió el cierre del acceso al Balcón del Pissis y las Lagunas Altoandinas

La Municipalidad de Fiambalá informó que el acceso al Balcón del Pissis y a las Lagunas Altoandinas continuará cerrado desde este lunes 5 hasta el miércoles 7, debido a las condiciones climáticas adversas que afectan a la zona cordillerana de Catamarca.

Según el comunicado oficial, en el sector se registran nevadas y vientos intensos, por lo que las autoridades resolvieron extender la restricción preventiva. El cierre estaba previsto inicialmente hasta este domingo, pero las condiciones meteorológicas impidieron habilitar nuevamente el tránsito.

La decisión se tomó en un contexto de expectativa para el sector turístico, especialmente ante la proximidad del próximo fin de semana largo. De acuerdo con lo señalado por los prestadores, las reservas hoteleras presentan niveles elevados.

La disputa por los controles y el acceso a la cordillera

El cierre del circuito turístico también se produce en medio de un conflicto entre prestadores de Tinogasta y el municipio de Fiambalá.

Días atrás, los prestadores tinogasteños presentaron una acción judicial contra la comuna fiambalense por considerar «arbitrarios» el cierre del acceso y los controles establecidos en el kilómetro cero.

Desde el municipio, los controles buscan garantizar que quienes asciendan a la zona cumplan con las medidas de seguridad necesarias para prevenir emergencias y siniestros en un entorno cordillerano de condiciones exigentes.