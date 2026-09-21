Día del Estudiante: por qué se celebra el 21 de septiembre en Argentina

El 21 de septiembre ocupa un lugar particular en el calendario argentino porque reúne dos fechas de gran convocatoria entre los jóvenes: el inicio convencional de la primavera y el Día del Estudiante. Con el paso del tiempo, la jornada quedó asociada a encuentros, celebraciones y actividades al aire libre en plazas, parques y distintos espacios recreativos.

Sin embargo, detrás de esa imagen vinculada a la celebración existe un origen histórico relacionado con la educación pública argentina y con la figura de Domingo Faustino Sarmiento.

El Día del Estudiante no constituye un feriado nacional y está destinado a las personas escolarizadas. La conmemoración comprende a estudiantes de nivel inicial, primario, secundario y universitario, por lo que la fecha alcanza a distintos momentos de la trayectoria educativa.

Así, mientras para muchos alumnos la jornada representa una oportunidad de encuentro fuera de las aulas, su origen se encuentra ligado a una tradición de homenaje y reflexión sobre la enseñanza.

El homenaje a Sarmiento

La elección del 21 de septiembre está vinculada directamente con Domingo Faustino Sarmiento. Ese día de 1888, sus restos llegaron a Buenos Aires procedentes de Asunción, Paraguay, donde el expresidente había muerto el 11 de septiembre.

A partir de aquella fecha comenzaron a realizarse homenajes estudiantiles en su memoria. El vínculo entre el 21 de septiembre y los estudiantes se consolidó posteriormente a partir de una iniciativa surgida en el ámbito universitario.

La propuesta para establecer esta conmemoración nació en 1902, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El impulsor fue Salvador Debenedetti, quien en ese momento estaba vinculado con la representación estudiantil de esa casa de estudios.

La iniciativa contemplaba la realización de actos dedicados a Sarmiento, con lecturas de fragmentos de sus discursos y escritos sobre enseñanza. Los registros históricos de la Universidad Nacional de Cuyo señalan ese antecedente como parte del proceso que dio forma a la celebración.

Con el transcurso de los años, aquella tradición dejó de estar circunscripta al ámbito universitario y se extendió hacia otras instituciones y niveles educativos. De ese modo, el 21 de septiembre adquirió un lugar propio dentro del calendario escolar argentino, particularmente entre los estudiantes secundarios, quienes con frecuencia organizan actividades y encuentros al aire libre.

Sarmiento y la expansión de la educación

El homenaje a Sarmiento está relacionado con su influencia en la expansión del sistema educativo argentino durante el siglo XIX. Fue presidente de la Nación entre 1868 y 1874 y durante su gestión impulsó la apertura de escuelas, la formación de docentes y la ampliación de la matrícula escolar.

Durante esos años se crearon numerosas instituciones educativas y se desarrollaron políticas orientadas a incorporar a una mayor cantidad de niños a la enseñanza.

Las cifras históricas difundidas sobre ese período señalan un crecimiento significativo de la población escolar:

Alrededor de 30.000 alumnos al comienzo del período señalado.

al comienzo del período señalado. 110.000 alumnos posteriormente, en un contexto de expansión de la red pública.

La educación ocupó así un lugar central dentro de las políticas impulsadas durante su presidencia. La ampliación de la escolarización estuvo acompañada por iniciativas destinadas a fortalecer la formación de quienes tenían a su cargo la enseñanza.

La formación docente como eje

Dentro de ese proceso, Sarmiento también promovió la llegada de maestras y maestros formados en el exterior, especialmente desde Estados Unidos, con el objetivo de desarrollar escuelas normales y fortalecer la capacitación docente.

La formación de maestros constituía una pieza importante de la expansión educativa, ya que el crecimiento de la cantidad de escuelas requería también ampliar y mejorar la preparación de quienes estaban al frente de las aulas.

En ese marco se incluyó además la creación de la Biblioteca Nacional de Maestros, institución destinada a conservar materiales relacionados con la historia de la educación y con la tarea pedagógica.

Estos elementos forman parte del legado educativo asociado a Sarmiento y ayudan a explicar por qué su figura quedó vinculada con distintas conmemoraciones relacionadas con la enseñanza y quienes forman parte del sistema educativo.

La relación con la Ley 1420

Otro de los puntos vinculados con ese proceso histórico es la Ley 1420, sancionada en 1884, que estableció la educación común, gratuita y obligatoria.

La norma fue aprobada diez años después de que Sarmiento dejara la Presidencia, por lo que no fue promulgada durante su mandato. Sin embargo, su ideario y las políticas educativas que había impulsado tuvieron influencia en el debate que posteriormente condujo a esa legislación.

De esta manera, el vínculo entre Sarmiento y la educación argentina no se limita a su período presidencial. Su proyecto de expansión de la enseñanza quedó asociado a un proceso más amplio que continuó desarrollándose después de su salida del Gobierno.

Del homenaje histórico a los festejos estudiantiles

El significado del 21 de septiembre fue cambiando con el paso de las décadas. La jornada que comenzó vinculada a actos de homenaje a Sarmiento terminó incorporándose a la vida cotidiana de las instituciones educativas y, especialmente, a las celebraciones protagonizadas por los propios estudiantes.

Actualmente, el Día del Estudiante suele estar marcado por reuniones, actividades recreativas y encuentros fuera de las aulas. Plazas, parques y otros espacios al aire libre se convierten en escenarios habituales para una fecha que, además, coincide con el comienzo convencional de la primavera.

La celebración, por lo tanto, combina una dimensión recreativa con un origen histórico relacionado con la educación y con una figura central de la historia educativa argentina.

El vínculo con el Día del Maestro

El calendario educativo argentino mantiene además otra fecha estrechamente relacionada con Sarmiento. Cada 11 de septiembre, aniversario de su muerte, se celebra el Día del Maestro.

Las dos efemérides tienen, de esta manera, una conexión directa con el sanjuanino: el 21 de septiembre se conmemora el Día del Estudiante, a partir de la tradición de homenaje vinculada con la llegada de sus restos a Buenos Aires en 1888, mientras que el 11 de septiembre recuerda el día de su fallecimiento y está dedicado a los maestros.

Ambas fechas mantienen vigente el debate sobre el valor de la educación y sobre el trabajo cotidiano que se desarrolla en las aulas.

Por eso, detrás de los festejos que cada 21 de septiembre reúnen a estudiantes de distintos niveles, permanece una historia que comenzó con un homenaje, se consolidó a partir de una iniciativa universitaria en 1902 y terminó convirtiéndose en una jornada incorporada al calendario educativo argentino. La fecha conserva así una doble dimensión: la celebración protagonizada por los estudiantes y la memoria de un proceso histórico en el que la educación pública ocupó un lugar central.