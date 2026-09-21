Nodo Tech Week: La Capital vuelve a ser el epicentro de la tecnología y la innovación

Del 23 al 25 de septiembre, y con motivo de celebrar su tercer aniversario, el Nodo Tecnológico, dependiente de la Secretaría de Gabinete y Modernización, llevará adelante la edición 2026 de la Nodo Tech Week, definida como el encuentro de tecnología e innovación más convocante del noroeste argentino.

La iniciativa tendrá como escenario a La Capital, que volverá a concentrar durante tres jornadas distintas propuestas vinculadas con el desarrollo tecnológico, la innovación y la profesionalización del sector. La programación buscará generar un espacio de intercambio entre distintos actores vinculados con la actividad, articulando conocimientos académicos, experiencias empresariales y herramientas aplicables al desarrollo de nuevos proyectos.

Las actividades se desarrollarán de manera simultánea con la Semana de la Innovación, la Ciencia y la Tecnología, dentro de cuyo marco también tendrán lugar el 8.º Congreso Argentino de Ingeniería (CADI) y el 14.º Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería (CAEDI).

La articulación de estas propuestas permitirá concentrar durante tres jornadas contenidos vinculados con la formación y la innovación, combinando la excelencia académica de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) con la impronta disruptiva y productiva del espacio municipal.

El talento y la profesionalización

La Nodo Tech Week tendrá como una de sus premisas centrales afianzar un entorno de intercambio y profesionalización local. En ese marco, la convocatoria estará dirigida a emprendedores, estudiantes, desarrolladores, profesionales del sector IT y empresas de toda la región.

El programa general estará organizado sobre cuatro ejes estratégicos que atraviesan distintos aspectos del desarrollo de proyectos y soluciones tecnológicas:

Creación y financiamiento de startups.

Desarrollo e inteligencia artificial aplicada.

Comercialización de productos tecnológicos.

Construcción de marca y estrategia digital.

La propuesta apunta a potenciar el talento local y, al mismo tiempo, proyectar las soluciones tecnológicas desarrolladas en Catamarca hacia el mercado global. Para ello, la programación combinará contenidos vinculados con el desarrollo de emprendimientos, las nuevas herramientas tecnológicas, la generación de productos y las estrategias necesarias para su posicionamiento y comercialización.

Conferencias magistrales desde las 20

Cada una de las jornadas contará con exposiciones magistrales en el escenario principal a partir de las 20:00 h, con la participación de especialistas, investigadores, docentes y referentes vinculados con diferentes áreas de la tecnología, la innovación y el desarrollo de productos.

La apertura será el miércoles 23, con la conferencia sobre ingeniería en la era agéntica, a cargo de M. Paula González Azconegui, investigadora posdoctoral del Conicet.

Luego será el turno de Leandro Riviello, especialista en mercadotecnia y producto de Berry y exmiembro de Lemon Cash, quien abordará aprendizajes clave en empresas emergentes.

El programa continuará el jueves 24 con la ponencia sobre paradigmas de IA, dictada por David Novillo Rangone, docente e investigador de la Universidad Nacional de Villa Mercedes.

Durante esa misma jornada también se desarrollará la presentación sobre exportación de servicios, a cargo del especialista en comercio exterior Mariano Mastrangelo, y la exposición de Jules Newland, cofundadora de la plataforma de moda circular Extra.

El cierre de la programación central será el viernes 25. La jornada tendrá como uno de sus protagonistas a Gabriel Correa Perelmute, docente e investigador del Conicet, quien realizará un análisis sobre los desafíos de la transmisión energética.

La última exposición estará a cargo de Tomás Dáscola, cofundador y director ejecutivo de Clickie, completando así el ciclo de conferencias magistrales previsto para las tres jornadas.

Talleres prácticos y herramientas de IA

La programación también contará con una instancia práctica destinada a complementar las exposiciones principales. Durante las tardes del jueves y viernes, se desarrollarán talleres y espacios prácticos simultáneos entre las 18:45 y las 19:45 h, en el auditorio y las aulas del predio.

En estos espacios, destacados referentes locales ofrecerán capacitaciones vinculadas con distintas herramientas y áreas de aplicación tecnológica. Entre los contenidos previstos se encuentran las herramientas de inteligencia artificial aplicada, incluyendo entornos de desarrollo como Google AI Studio, además de propuestas relacionadas con diseño de producto, adquisición de usuarios y creación de contenidos.

Uno de los aspectos destacados de esta instancia es que no se requieren conocimientos técnicos previos para participar. A su vez, la experiencia tendrá carácter totalmente gratuito, ampliando el acceso a las propuestas de capacitación y permitiendo que los participantes puedan acercarse a herramientas y conocimientos vinculados con el ecosistema tecnológico.

Acreditación gratuita y participación

Para participar de la Nodo Tech Week 2026 y obtener el código QR de acreditación, los interesados deberán completar el formulario correspondiente en la plataforma oficial:

Formulario de inscripción a Nodo Tech Week 2026

Además, las consultas podrán canalizarse a través de las redes sociales del Nodo Tecnológico y de la línea de WhatsApp comunal 3834-010567.

De esta manera, la edición 2026 de la Nodo Tech Week concentrará durante tres jornadas una agenda que vinculará tecnología, innovación, formación, emprendimiento y desarrollo de productos. La celebración del tercer aniversario del Nodo Tecnológico estará acompañada por una programación que reunirá conferencias magistrales, experiencias de referentes, talleres y espacios prácticos, con cuatro ejes estratégicos orientados a fortalecer el talento local y proyectar las soluciones tecnológicas catamarqueñas hacia el mercado global.