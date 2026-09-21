Lunes de primavera con 26 grados y ráfagas en Catamarca

Catamarca inicia la primavera con nubosidad y viento, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Eso no es todo, luego de la máxima de 34 grados, que no llegó a los 36 grados anunciados, se viene un brusco descenso térmico, el que se mantendrá hasta mañana martes. Luego se viene el repunte.

Así comienza la primavera

El día comenzó con cielo parcialmente nublado y una temperatura estimada en 14 grados. Uno de los aspectos destacados para las primeras horas fue la presencia de ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Con el avance de la jornada, las condiciones cambiarán. Durante la mañana, el SMN indicaba la presencia de chaparrones pero la inestabilidad se descarta y se mantiene la presencia de un cielo parcialmente nublado.

La temperatura ascenderá apenas a los 17 grados, mientras que el viento soplará nuevamente desde el Sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

La tarde será nubosa

Durante la tarde, persistirá la condición nubosa. En este horario se registrará el ascenso más importante de la temperatura, con una máxima prevista de 26 grados.

El Innombrable tendrá una velocidad de entre 23 y 31 km/h y cambiará su dirección predominante hacia el Sur (S). Además, se anticipan nuevamente ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Una noche mayormente nublada

Hacia el final de la jornada, el escenario mostrará un cielo mayormente nublado. En cuanto a la temperatura descenderá hasta los 14 grados, mientras que el viento tendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h y soplará predominantemente desde el Noreste, rotando nuevamente de dirección.

De esta manera, el lunes cerrará con temperaturas más bajas que durante la tarde y un cielo cubierto, aunque con pocas chances de precipitaciones.



