Día de los fieles difuntos: horarios de las misas en el Cementerio municipal y templo franciscano

Con motivo de la conmemoración de los fieles difuntos, se celebrarán misas en la Capilla de la Resurrección y Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en el cementerio municipal Fray Mamerto Esquiú. Las actividades religiosas están previstas para el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre, con horarios establecidos para que los fieles puedan participar de las celebraciones.

La propuesta contempla una misa el domingo y dos celebraciones durante el lunes, jornada dedicada a la Conmemoración de los Fieles Difuntos. De esta manera, el cementerio municipal será uno de los espacios en los que se desarrollarán actividades religiosas destinadas a recordar a quienes fallecieron.

El cronograma informado establece los siguientes horarios:

Domingo 1 de noviembre: Santa Misa a las 10.00.

Lunes 2 de noviembre: Santa Misa a las 9.00 y a las 11.00.

Además, se informó que una hora antes de cada celebración se anotarán las intenciones. Esta instancia permitirá a los asistentes acercar sus pedidos para que sean incluidos en las misas programadas en la capilla del cementerio municipal.

La organización de las celebraciones en dos jornadas consecutivas ofrece distintas oportunidades para quienes deseen acercarse al lugar y participar de los oficios religiosos. El domingo tendrá una única misa por la mañana, mientras que el lunes contará con dos horarios, también durante las primeras horas del día.

Horarios para presentar las intenciones

Uno de los aspectos destacados del cronograma es la recepción de intenciones antes de cada misa. Según lo informado, las anotaciones comenzarán una hora antes de cada celebración, por lo que quienes deseen presentar sus intenciones deberán tener en cuenta el horario previsto para cada oficio.

En el caso del domingo 1 de noviembre, cuando la misa está programada para las 10.00, la anotación de intenciones se realizará desde una hora antes. Para el lunes 2, las celebraciones tendrán lugar a las 9.00 y a las 11.00, con la correspondiente instancia previa para registrar las intenciones en ambos horarios.

La información difundida permite organizar la participación de los fieles en función de las actividades previstas en la Capilla de la Resurrección y Nuestra Señora de Guadalupe. Las misas se desarrollarán en el cementerio municipal Fray Mamerto Esquiú, uno de los lugares contemplados en el calendario religioso para estas fechas.

El templo franciscano

Por su parte, la comunidad franciscana dio a conocer el programa de celebraciones previsto para el domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y el lunes 2 de noviembre, Conmemoración de los Fieles Difuntos. Las actividades se realizarán en el templo San Pedro de Alcántara.

El cronograma anunciado contempla dos momentos: el rezo del Santo Rosario y la celebración de la Santa Misa. Ambas actividades se desarrollarán en horarios consecutivos, de acuerdo con la programación comunicada por la comunidad religiosa. Los horarios establecidos para el templo franciscano son los siguientes:

19.30: Rezo del Santo Rosario.

20.00: Celebración de la Santa Misa.

La propuesta reúne en un mismo espacio de oración dos prácticas religiosas previstas para las jornadas del 1 y 2 de noviembre. El Santo Rosario se realizará a las 19.30, mientras que la misa comenzará a las 20.00, según el cronograma difundido.