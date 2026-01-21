Día Internacional del Abrazo: una celebración que promueve el afecto e impacta en la salud

Cada 21 de enero se conmemora el Día Internacional del Abrazo, una efeméride que invita a reflexionar sobre la importancia del contacto humano y la expresión del afecto en la vida cotidiana. La celebración se instauró en 1986 por iniciativa de Kevin Zaborney, un ciudadano estadounidense vinculado a la Universidad de Michigan, que se mostró preocupado por la escasez de demostraciones de cariño entre las personas, incluso dentro del ámbito familiar.

Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Zaborney impulsó la creación de esta fecha tras advertir que, con el paso del tiempo, las personas tendían a mostrarse cada vez más distantes en espacios públicos, condicionadas por normas sociales, prejuicios o simplemente por la rutina diaria. Su propuesta buscó generar conciencia sobre la necesidad de expresar afecto de manera abierta, sencilla y genuina.

Desde entonces, el Día Internacional del Abrazo se celebra en distintos países del mundo con el objetivo de promover la cercanía emocional, la empatía y el apoyo mutuo. La iniciativa no solo apunta a fortalecer los vínculos personales, sino también a visibilizar los múltiples beneficios que los abrazos aportan a la salud física, emocional y psicológica.

Especialistas coinciden en que los abrazos cumplen un rol fundamental en la comunicación no verbal. A través de este gesto es posible transmitir emociones como contención, alegría, alivio o acompañamiento sin necesidad de palabras. Además, favorecen la regulación emocional, refuerzan habilidades sociales y contribuyen a reducir sensaciones de dolor, tristeza y ansiedad.

Diversos estudios señalan que el contacto físico estimula el sistema inmunológico y ayuda a equilibrar el sistema nervioso, especialmente en situaciones de estrés o alteración emocional. En ese sentido, los abrazos funcionan como un mecanismo natural para recargar energía y recuperar el bienestar general.

Entre los principales beneficios del abrazo, los especialistas destacan que aporta una profunda sensación de seguridad. Recibir o dar un abrazo genera confianza y refuerza el sentimiento de protección, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Este efecto resulta clave tanto en la infancia como en la adultez, ya que fortalece la autoestima y el sentido de pertenencia.

Asimismo, el abrazo provoca placer. Durante este contacto, el cerebro libera dopamina y serotonina, dos neurotransmisores vinculados al bienestar emocional. Estas sustancias ayudan a reducir el estrés, generan calma y favorecen estados de tranquilidad y sosiego, lo que explica por qué un abrazo oportuno puede cambiar el ánimo de una persona.

Otro aspecto relevante es que el abrazo cubre necesidades afectivas básicas. Desde la psicología se sostiene que una persona necesita, en promedio, alrededor de 14 abrazos diarios para sentirse plenamente querida. La falta de contacto físico puede derivar en lo que se conoce como "hambre de piel", un estado asociado a la necesidad insatisfecha de contacto humano.

Además, los abrazos permiten funcionar de mejor manera en la vida diaria. Ayudan a mantener el equilibrio emocional, mejoran el estado de ánimo y favorecen una actitud más positiva frente a las responsabilidades cotidianas. En el plano social, también se los considera una herramienta eficaz para combatir la timidez, ya que facilitan la confianza, la apertura emocional y la seguridad personal.

Por último, distintos estudios indican que el contacto físico frecuente contribuye a disminuir la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Las personas que reciben abrazos de manera habitual suelen presentar mejores indicadores cardiovasculares que aquellas con escaso contacto físico.

En un contexto marcado por el estrés, la virtualidad y el distanciamiento emocional, el Día Internacional del Abrazo recuerda el valor de un gesto simple, gratuito y profundamente humano, capaz de mejorar la calidad de vida y fortalecer los lazos sociales.