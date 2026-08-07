Catamarca honra este viernes a San Cayetano: el horario de las procesiones

La comunidad católica se prepara para vivir el final de las celebraciones en honor de San Cayetano, Patrono del Pan y del Trabajo, las que se desarrollaron desde el 4 al 7 de agosto en la capilla dedicada al santo, ubicada en la intersección de las calles Tucumán y Gobernador Fortunato Rodríguez, en el sur de la ciudad Capital, dentro de la jurisdicción de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

Durante las jornadas de preparación y en la fiesta patronal se llevó adelante un programa que contempló celebraciones litúrgicas, momentos de oración, confesiones, bautismos y este viernes culminarán con la procesión con la imagen del santo, además de una convocatoria solidaria destinada a colaborar con quienes más lo necesitan.

La fiesta patronal del 7 de agosto

Este viernes 7 de agosto, día de la Fiesta de San Cayetano, se desarrollará la jornada central de las celebraciones con una programación especial.

Las actividades comenzarán a las 9.00 con la Santa Misa. Luego, a las 10.30, se celebrarán los Bautismos. Por la tarde, a las 17.00, tendrá lugar la procesión con la imagen de San Cayetano, que recorrerá las calles Tucumán, Gobernador Rodríguez, Vicario Segura, Santa Fe, Tucumán y nuevamente Gobernador Rodríguez.

Al concluir el recorrido procesional se celebrará la Santa Misa, poniendo fin a los actos litúrgicos previstos para la festividad. Como cierre de la jornada, a las 19.00, se compartirá un chocolate comunitario, convocando a los participantes a un momento de encuentro luego de las celebraciones religiosas.

Celebración en Choya

Las actividades en honor de San Cayetano también alcanzaron a la comunidad de Choya, perteneciente a la jurisdicción de la parroquia Santa Rosa de Lima. En ese lugar a a las 17.00, se celebrará la Santa Misa enfrente del templo, debido a que se están realizando trabajos de reparación del techo de la antigua capilla dedicada al Señor del Milagro.

Finalizada la celebración eucarística, los fieles participarán de la procesión con la imagen de San Cayetano, completando así la programación prevista para esa comunidad.

¿Quién es San Cayetano?

San Cayetano nació en Vicenza en 1480. Estudió en Universidad de Padua, distinguiéndose en Teología y doctorado en Derecho Civil y Canónico. Si bien creció en el seno de una familia de buen status económico, desde joven supo que su objetivo era ayudar y servir a los demás.

Cuando terminó la carrera fue nombrado protonotario apostólico en la corte del papa Julio II, en Roma.

En la ciudad capital fue el creador de la asociación "Del amor divino", cuyo objetivo era enseñar a los socios a llevar una vida de ayuda a los demás, sobre todo hacia las personas enfermas y a todas aquellas que no se podían valer por sí mismas.

A lo largo del tiempo, se desprendió de todos sus bienes entregándose lo a los más pobres y no quiso ningún tipo de reconocimiento ni de honores, cuando miles y mi les de personas lo estaban pasando muy mal. Dedicó su vida a ellos, fundó hospitales para enfermos incurables y la Orden de los Teatinos, muriendo el 7 de agosto de 1547 en Nápoles.

San Cayetano fue un convencido de que la Iglesia debía servir a los más pobres y que el clero debía tener como objetivo renovar el espíritu y la labor misionera de los sacerdotes de manera permanente.

