Viernes con fuertes ráfagas de viento en Catamarca

El pronóstico para este viernes anticipa un día de condiciones estables, caracterizado por la amplitud térmica que irá desde los 5 grados de mínima hasta una temperatura máxima de 20 grados.

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional, durante toda la jornada el tiempo se mantendrá estable desde las primeras horas de la madrugada hasta el cierre de la jornada. No obstante, el comportamiento del viento será otra vez el factor más relevante del pronóstico, debido a que aumentará progresivamente su intensidad y alcanzará las mayores ráfagas durante la tarde.

La evolución del estado del cielo también marcará distintas etapas a lo largo del día, pasando de un amanecer completamente despejado a una mañana con algunas nubes, una tarde ventosa y una noche parcialmente nublada.

Así comienza el viernes

Las primeras horas del viernes comenzaron con un ambiente fresco, un cielo despejado y viento desde el sector Sur. Con el avance de la mañana, la temperatura se mantendrá en 5 grados, mientras que comenzará a avanzar la nubosidad

En este tramo de la jornada comenzará a evidenciarse el cambio más significativo del pronóstico. El viento rotará hacia el Norte, incrementando su intensidad con velocidades sostenidas de 23 a 31 km/h. Además, se prevé la presencia de ráfagas de entre 42 y 50 km/h, lo que marcará el inicio de un período con mayor circulación de aire respecto de las primeras horas del día.

La tarde será la más templada

La tarde concentrará las condiciones más agradables en cuanto a la temperatura, con una máxima prevista de 20 grados. Sin embargo, el aspecto sobresaliente será la persistencia de el Innombrable del sector Norte, que continuará registrando velocidades de 23 a 31 km/h, convirtiendo el horario vespertino en el período más ventoso de la jornada.

Las ráfagas podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, siendo los valores más elevados previstos para este viernes. Debido a esta situación, se recomienda tomar precauciones, especialmente para quienes deban circular por rutas o transitar por sectores expuestos a la acción del viento.

La noche cerrará con descenso de la temperatura

Hacia el final del día, el cielo se presentará parcialmente nublado, mientras la temperatura descenderá hasta los 9 grados.

El viento continuará predominando desde el Norte, manteniendo velocidades de la hora anterior y registrando nuevamente ráfagas de entre 42 y 50 km/h, por lo que las condiciones ventosas persistirán durante la noche pese a la disminución de la temperatura.

De esta manera, el viernes concluirá con un escenario de estabilidad, sin precipitaciones y con el viento como principal característica de la jornada.