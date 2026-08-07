Rige Alerta Amarilla por fuertes vientos en la Puna de Catamarca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que continúa vigente la Alerta Amarilla para la Puna de Catamarca, debido a la presencia de un fenómeno meteorológico caracterizado por fuertes vientos que comenzarán a impactar durante la tarde y la noche de este viernes y que, por el momento, también se mantendrán durante toda la franja del sábado.

La advertencia alcanza a una amplia porción del territorio puneño y pone el foco en la intensidad que alcanzará el viento tanto en los sectores cordilleranos como en el resto del área comprendida por la alerta. De acuerdo con el pronóstico, las condiciones previstas podrían generar dificultades asociadas a las fuertes ráfagas y a la reducción de visibilidad en zonas de mayor altitud.

La persistencia del fenómeno durante dos jornadas consecutivas convierte al viento en el principal factor meteorológico a tener en cuenta para quienes se encuentren o deban desplazarse por la región alcanzada por la advertencia.

Las zonas comprendidas por la Alerta Amarilla

Según el informe emitido por el organismo meteorológico, el fenómeno impactará sobre distintos sectores de la Puna catamarqueña.

Las áreas alcanzadas por la Alerta Amarilla son:

Puna de Tinogasta.

Puna de Antofagasta de la Sierra.

Puna de Belén.

Puna de Santa María.

En todas estas regiones se prevén condiciones meteorológicas que estarán dominadas por la intensidad del viento, aunque con diferencias en las características del fenómeno según el sector geográfico.

Vientos intensos en la zona cordillerana

El informe señala que la zona cordillerana será afectada por vientos provenientes del sector oeste, con velocidades sostenidas que oscilarán entre 60 y 80 kilómetros por hora.

A estas condiciones se sumarán ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más altos de la cordillera. El Servicio Meteorológico Nacional también advierte que esta situación puede estar acompañada por reducción de visibilidad debido a la presencia de viento blanco y/o ventisca, un fenómeno que puede presentarse en sectores de altura cuando la acción del viento levanta nieve o partículas, dificultando notablemente las condiciones de observación.

La combinación entre la intensidad del viento, las ráfagas y la posible disminución de la visibilidad constituye el aspecto más relevante del pronóstico para las zonas cordilleranas comprendidas dentro de la alerta.

Qué pasa en el resto de la provincia

El informe meteorológico también diferencia las condiciones previstas para el resto del territorio alcanzado por la advertencia.

En esos sectores soplarán vientos del sector sur, con intensidades estimadas entre 30 y 50 kilómetros por hora. A su vez, se prevén ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora, manteniendo un escenario de fuerte circulación de aire durante el período de vigencia de la alerta.

Si bien las velocidades pronosticadas son inferiores a las previstas para la zona cordillerana, el organismo mantiene la advertencia debido a la intensidad que podrán alcanzar las ráfagas y a la persistencia del fenómeno tanto durante la tarde y la noche del viernes como, por el momento, durante toda la jornada del sábado.