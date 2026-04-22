Día internacional de la Madre Tierra: una fecha que interpela sobre el futuro del planeta

El Día Internacional de la Madre Tierra se celebra cada 22 de abril desde el año 2009, tras haber sido proclamado oficialmente por las Naciones Unidas. La fecha tiene como objetivo central concienciar a la humanidad sobre los problemas generados por la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales, en un contexto donde los desafíos ecológicos requieren respuestas urgentes y coordinadas.

Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la conmemoración de este año se desarrolla bajo el lema "Nuestro poder, nuestro planeta", una consigna que busca interpelar a cada individuo sobre el impacto de sus acciones en el entorno natural. La jornada no solo apunta a la reflexión, sino también a la construcción de una conciencia ecológica colectiva, orientada a garantizar un futuro sostenible para las nuevas generaciones.

El mensaje central de esta edición subraya que la protección del planeta requiere una respuesta coordinada entre ciudadanos, comunidades, gobiernos y empresas de todos los países, integrando acciones que van desde iniciativas locales hasta políticas públicas de alcance global.

El lema que impulsa la acción colectiva

El lema "Nuestro poder, nuestro planeta", promovido por Earthdar.org, enfatiza la necesidad de un compromiso compartido frente a la crisis ambiental. Esta perspectiva vincula diferentes niveles de acción, desde prácticas cotidianas hasta estrategias estructurales. Entre las iniciativas que se destacan en este marco se encuentran:

Jornadas de limpieza de playas , como acciones directas de saneamiento ambiental.

, como acciones directas de saneamiento ambiental. Campañas de reforestación urbana , orientadas a mejorar la calidad del aire y recuperar espacios verdes.

, orientadas a mejorar la calidad del aire y recuperar espacios verdes. Políticas de descarbonización a escala nacional, destinadas a reducir las emisiones contaminantes.

Estas acciones reflejan una lógica de corresponsabilidad en la que cada actor social cumple un rol específico en la protección del medio ambiente.

Orígenes de una conmemoración global

El origen del Día de la Tierra se remonta a 1968, cuando el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos organizó el Simposio de Ecología Humana, una instancia en la que estudiantes de diversas regiones pudieron escuchar a científicos analizar los efectos del deterioro ambiental sobre la salud humana.

Dos años más tarde, en 1970, el senador y activista ambiental Gaylord Nelson impulsó la creación de una agencia ambiental y promovió una manifestación masiva que reunió a más de dos mil universidades, decenas de miles de escuelas públicas y centenares de comunidades. Este movimiento social marcó un punto de inflexión en la agenda ambiental.

Como resultado de esa movilización, el gobierno de los Estados Unidos creó la Agencia de Protección Ambiental, además de implementar una serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente. En continuidad con estos avances, en 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente, consolidando la problemática ambiental en la agenda global.

Acciones concretas para cuidar el planeta

En el marco de esta conmemoración, se promueven distintas prácticas orientadas a la preservación del medio ambiente. Entre las principales recomendaciones se destacan: