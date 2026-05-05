Día Mundial del Asma: alertan por el alto subdiagnóstico y apuntan a la detencción temprana

En el marco del Día Mundial del Asma, que se conmemora este 5 de mayo, especialistas y organizaciones de salud pusieron el foco en un problema persistente: el alto nivel de subdiagnóstico de esta enfermedad crónica en Argentina. A pesar de su elevada prevalencia, una proporción significativa de personas podría estar transitando la patología sin contar con un diagnóstico, lo que retrasa el tratamiento y agrava sus consecuencias.

El asma es una patología respiratoria de carácter crónico que, cuando no es detectada y tratada de manera oportuna, puede afectar de forma significativa la calidad de vida de quienes la padecen. En escenarios más complejos, incluso puede derivar en crisis agudas e internaciones. En el país, se estima que más de 4 millones de personas tienen diagnóstico, aunque al menos otras 2 millones podrían padecerla sin saberlo, lo que evidencia la magnitud del subregistro.

La importancia de reconocer los síntomas

Uno de los principales desafíos en torno al asma radica en la identificación temprana de sus manifestaciones. Según explicó la doctora Anahí Yáñez, asesora científica de la Asociación Argentina de Pacientes con Asma (AAPA), la falta de consulta médica oportuna es un factor clave en el retraso diagnóstico.

"La detección temprana es fundamental. Muchos pacientes conviven durante años con síntomas respiratorios sin consultar, lo que retrasa el diagnóstico y empeora su calidad de vida", advirtió la especialista.

Entre los síntomas más frecuentes que deben ser considerados se encuentran:

Silbidos en el pecho

Falta de aire

Tos persistente

Opresión torácica

Empeoramiento durante la noche

Estas manifestaciones, sin embargo, suelen ser normalizadas o atribuidas a otras causas, lo que contribuye a la invisibilización de la enfermedad y a la falta de intervención médica.

Factores de riesgo y características de la enfermedad

El asma se caracteriza por una inflamación crónica de las vías respiratorias, que provoca episodios de obstrucción bronquial. Esta condición no responde a una única causa, sino que está asociada a múltiples factores de riesgo que pueden actuar de manera combinada.

Entre los principales factores identificados por los especialistas se destacan:

Antecedentes familiares

Enfermedades alérgicas , como rinitis o dermatitis

, como rinitis o dermatitis Exposición a contaminantes o humo de tabaco

Infecciones respiratorias en la infancia

Bajo peso al nacer

Obesidad

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el subdiagnóstico es más frecuente en determinados grupos, particularmente en adultos, en personas con formas leves de la enfermedad y en contextos donde existen dificultades de acceso al sistema de salud.

Diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico del asma se basa en una combinación de herramientas clínicas y estudios específicos. Entre ellos se incluyen la historia clínica, los tests cutáneos y la espirometría, una prueba respiratoria simple y no invasiva que permite evaluar la función pulmonar.

Si bien el asma no tiene cura, los especialistas coinciden en que puede ser controlada eficazmente mediante un tratamiento adecuado y un seguimiento médico continuo. Este enfoque permite reducir la frecuencia e intensidad de los síntomas, evitando complicaciones y mejorando la calidad de vida de los pacientes.

Impacto social y sanitario

El impacto del asma no se limita al plano individual, sino que también se extiende al ámbito social. En niños menores de 12 años, la prevalencia alcanza el 12,5%, lo que la convierte en una de las principales causas de ausentismo escolar. En adultos, en tanto, la enfermedad puede afectar el rendimiento laboral, generando consecuencias en la vida cotidiana y en la productividad.

Este escenario refuerza la necesidad de implementar estrategias de concientización y acceso al diagnóstico que permitan abordar la problemática de manera integral.

Campaña nacional

En este contexto, la Asociación Argentina de Pacientes con Asma (AAPA), junto a la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC), la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) y la Fundación para el Estudio del Asma y otras Enfermedades Alérgicas (FUNDALER), impulsan una campaña nacional gratuita orientada a facilitar el acceso al diagnóstico y al tratamiento.

La iniciativa, que tendrá su cuarta edición, está dirigida a personas de todas las edades con síntomas respiratorios y busca promover la consulta médica temprana. El objetivo central es reducir el subdiagnóstico y garantizar que quienes padecen la enfermedad puedan acceder a un abordaje adecuado.

En el Día Mundial del Asma, el mensaje de los especialistas es claro: reconocer los síntomas y consultar a tiempo puede marcar la diferencia entre convivir con limitaciones o alcanzar un control efectivo de la enfermedad.