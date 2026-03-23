Día Mundial de la Tuberculosis: 34 pacientes en tratamiento en Catamarca

Cada 24 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis, una jornada destinada a reforzar la concientización sobre una enfermedad que continúa presente y requiere atención constante.

En la provincia de Catamarca, el Ministerio de Salud, a través del Programa de Control de la Tuberculosis, lleva adelante acciones permanentes de contención, tratamiento y acompañamiento destinadas a las personas afectadas por esta patología.

A pesar de las políticas de prevención implementadas, actualmente 34 personas se encuentran bajo tratamiento por tuberculosis, lo que pone de manifiesto la vigencia del problema y la necesidad de sostener las estrategias sanitarias.

La importancia de la detección temprana

Los profesionales de la salud destacan que uno de los pilares fundamentales para combatir la enfermedad es la detección precoz, ya que permite iniciar el tratamiento en tiempo oportuno y favorece la cura.

En este sentido, el sistema sanitario insiste en la necesidad de reconocer los síntomas y acudir a tiempo a los centros de salud, evitando complicaciones y la propagación de la enfermedad.

Entre los síntomas más habituales de la tuberculosis se encuentran:

Tos persistente —con o sin expectoración— por más de 15 días

—con o sin expectoración— por más de 15 días Fiebre y sudoración , especialmente durante la noche

, especialmente durante la noche Eliminación de sangre en el catarro

Falta de apetito y cansancio

Pérdida de peso

Ante la aparición de estos signos, se recomienda acudir al centro de salud más cercano para realizar los estudios correspondientes.

Prevención desde el nacimiento

Una de las herramientas clave para prevenir formas graves de la enfermedad es la aplicación de la vacuna BCG, que se administra en una única dosis antes del egreso del recién nacido de la maternidad.

Esta vacuna permite evitar complicaciones severas, como la meningitis tuberculosa, y constituye una medida preventiva esencial dentro de las políticas públicas de salud.

Tratamiento y cobertura en toda la provincia

El Programa de Control de la Tuberculosis no solo se enfoca en la detección, sino también en garantizar el tratamiento completo de los pacientes.

Para ello, se implementan acciones específicas que incluyen provisión de medicación gratuita, distribución exhaustiva en el interior provincial y seguimiento de los pacientes en tratamiento.

El objetivo es asegurar que ninguna persona con tuberculosis quede sin cobertura, independientemente de su lugar de residencia.

Esta estrategia busca reducir desigualdades en el acceso a la salud y garantizar la continuidad de los tratamientos en todo el territorio.

La clave: completar el tratamiento

Uno de los aspectos más críticos en el control de la tuberculosis es el cumplimiento completo del tratamiento médico.

Las autoridades sanitarias advierten que:

Interrumpir la medicación o no completarla puede provocar que

o no completarla puede provocar que Las bacterias se vuelvan resistentes a los medicamentos

La enfermedad se vuelva más difícil de curar

Por ello, se insiste en seguir las indicaciones médicas incluso cuando los síntomas hayan desaparecido, como parte de una estrategia integral para erradicar la enfermedad.

Contactos estrechos y prevención

Además del tratamiento de los casos confirmados, el control de la tuberculosis incluye la atención de quienes han estado en contacto cercano con personas infectadas.

En estos casos, se recomienda realizar estudios médicos y evaluar la necesidad de tratamientos preventivos. Esta medida es fundamental para cortar la cadena de transmisión y evitar nuevos contagios.

Un abordaje integral

La conmemoración del Día Mundial de la Tuberculosis pone en foco la necesidad de un abordaje integral que combine prevención, diagnóstico temprano, tratamiento y seguimiento.

En Catamarca, las acciones del Ministerio de Salud reflejan un esfuerzo sostenido por contener la enfermedad y garantizar el acceso equitativo a la atención, con especial énfasis en la cobertura en el interior provincial.

Con 34 pacientes en tratamiento, la tuberculosis sigue siendo un desafío sanitario que requiere compromiso tanto del sistema de salud como de la comunidad, donde la detección precoz y el cumplimiento del tratamiento se consolidan como herramientas fundamentales para avanzar hacia su control.