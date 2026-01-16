Discapacidad: ¿cómo solicitar el CUD de manera digital?

dvenimiento de la tecnología, muchos trámites comenzaron a realizarse de manera digital, y uno de ellos es aquel donde uno puede tramitar el CUD de manera esta forma.

¿Cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad de manera digital?

El paso a paso para poder tramitar el Certificado Único de Discapacidad, hay que tener la aplicación móvil Mi Argentina, es necesario seguir el siguiente paso a paso:

Ingresar a la aplicación o página web de Mi Argentina con CUIL y contraseña.

Luego seleccionar la opción "Mis Documentos". Te pueden pedir certificados médicos, informes, planillas, estudios complementarios, etc.

Elegir el recuadro donde dice "Mi Salud". Allí podrás acceder a tu Certificado Único de Discapacidad .

. El trámite para solicitar el Certificado Único de Discapacidad es gratuito, y que nadie debe cobrarte nada.

Es importante destacar que el Certificado Único de Discapacidad o la negatoria del mismo puede ser retirado por cualquier persona mayor de 18 años con tu documento original en el lugar donde te evaluaron, en la fecha que te indiquen.

Además, desde la página web del Gobierno de la Nación explican que el Certificado Único de Discapacidad en formato digital coexistirá con el documento papel, y que continuarán entregando todas las Juntas Evaluadoras de Discapacidad del país.

¿Qué beneficios brinda el CUD?

El Certificado Único de Discapacidad sirve para: