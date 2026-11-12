DNI y Pasaporte: renovar y actualizar documentos va a ser más caro

El Registro Civil Catamarca informó a la comunidad que, de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), comenzará a regir un nuevo cuadro tarifario para la gestión, renovación y actualización del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el Pasaporte. Los nuevos valores entrarán en vigencia a partir del 26 de noviembre, fecha desde la cual los ciudadanos deberán contemplar los importes actualizados al momento de iniciar sus respectivas solicitudes.

La modificación comprende las distintas modalidades disponibles para obtener o renovar la documentación personal, tanto en los trámites comunes como en los exprés. De esta manera, quienes necesiten gestionar un nuevo DNI, realizar una actualización o solicitar un Pasaporte deberán tener en cuenta los aranceles establecidos para cada prestación.

Según el detalle difundido por el organismo provincial, los nuevos importes serán los siguientes:

DNI común: $20.000.

DNI exprés: $52.000.

Pasaporte común: $130.000.

Pasaporte exprés: $260.000.

El cuadro tarifario contempla, por lo tanto, cuatro valores diferenciados de acuerdo con el tipo de documento solicitado y la modalidad seleccionada. La actualización alcanza a los trámites de gestión, renovación y actualización del DNI y del Pasaporte, por lo que resulta importante que los vecinos conozcan los importes antes de iniciar el procedimiento.

Diferencias entre las modalidades comunes y exprés

Además de comunicar los nuevos aranceles, el Registro Civil recordó que los plazos estimados para recibir la documentación dependen de la modalidad elegida al momento de comenzar el trámite. Esta diferencia debe ser considerada por quienes necesitan contar con sus documentos dentro de un período determinado.

En el caso de los trámites comunes, la demora aproximada para la recepción de la documentación es de 40 días. Por su parte, quienes opten por la modalidad exprés tendrán un plazo de entrega estimado de entre 7 y 10 días.

Los tiempos informados permiten distinguir las alternativas disponibles para realizar las gestiones documentales. La elección dependerá de las necesidades de cada ciudadano y de la anticipación con la que pueda solicitar el documento.

En ese sentido, el organismo recordó que la modalidad común contempla un período de espera aproximado de 40 días, mientras que la opción exprés reduce ese plazo a una estimación de entre una semana y diez días. Esta información adquiere especial relevancia para quienes tienen previsto viajar próximamente o necesitan contar con documentación vigente para realizar otras gestiones.

Por ese motivo, conocer tanto los costos como los tiempos de entrega constituye un aspecto central antes de iniciar la solicitud, especialmente cuando existe una fecha determinada para disponer del DNI o del Pasaporte.

Requisitos para los trámites de menores de edad

El Registro Civil también precisó las condiciones que deben cumplirse cuando las gestiones documentales incluyen a menores de edad. En estos casos, los niños y adolescentes deben concurrir acompañados por alguno de sus padres o tutores.

Asimismo, deberán presentar el Acta de Nacimiento como parte de la documentación requerida para realizar el trámite.

La indicación alcanza a las gestiones correspondientes a menores y establece dos condiciones que las familias deben contemplar al momento de organizar la solicitud: la presencia de uno de sus padres o tutores y la presentación del Acta de Nacimiento.

De esta manera, el organismo busca que quienes deban realizar actualizaciones, renovaciones o nuevas solicitudes para integrantes menores de edad tengan presentes los requisitos antes de acercarse a efectuar la gestión.

Recomendaciones para evitar demoras antes de viajar

Ante la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario, el Registro Civil Catamarca recomendó a los vecinos que necesiten realizar trámites documentales o tengan previsto viajar próximamente que verifiquen con anticipación la vigencia de sus documentos.

La recomendación apunta a que los ciudadanos puedan comprobar si su DNI o Pasaporte se encuentra vigente y, en caso de necesitar una renovación o actualización, iniciar las gestiones con tiempo suficiente. Para ello, también se aconseja solicitar el turno correspondiente o consultar la información necesaria antes de concurrir a realizar el procedimiento.

El organismo indicó que los vecinos pueden recurrir a los canales habituales de comunicación en redes sociales, así como a las oficinas y sedes del Registro Civil distribuidas en toda la provincia.

La anticipación resulta especialmente importante si se consideran los plazos estimados de entrega: alrededor de 40 días para los trámites comunes y entre 7 y 10 días para los exprés. Por lo tanto, quienes tengan compromisos de viaje próximos deberán contemplar esos períodos al momento de decidir qué modalidad utilizar.

Vigencia del nuevo cuadro tarifario

La actualización de los aranceles comenzará a aplicarse el 26 de noviembre, conforme a lo dispuesto por el RENAPER y comunicado por el Registro Civil Catamarca. Desde esa fecha, los valores para gestionar el DNI y el Pasaporte serán de $20.000 y $130.000, respectivamente, en sus modalidades comunes, mientras que las opciones exprés tendrán costos de $52.000 para el DNI y $260.000 para el Pasaporte.

Con esta información, el organismo provincial puso en conocimiento de la comunidad los nuevos importes, los tiempos estimados para recibir la documentación y las condiciones específicas para los trámites que involucren a menores de edad.

La recomendación central es revisar la vigencia de los documentos personales y realizar las consultas o solicitudes con suficiente antelación, utilizando los canales habituales de atención en redes sociales o las oficinas y sedes del Registro Civil en toda Catamarca.