Habló la autora de "Alma misionera", el eterno hit argentino que fue boom en la visita del Papa

La historia de "Alma misionera", también conocida como "Canción del misionero", comenzó en 1981, cuando Mónica de la Canal tenía apenas 18 años. Lo que inicialmente fue una composición destinada a acompañar la tarea pastoral de una comunidad religiosa de Chascomús terminó convirtiéndose, más de cuatro décadas después, en uno de los himnos más difundidos de la música cristiana en América Latina.

La obra volvió a ocupar un lugar destacado durante la visita del papa León XIV a la Argentina, cuando fue entonada en dos de las actividades centrales de su gira. Una de las interpretaciones estuvo a cargo de la cantante católica Athenas, mientras que otra fue protagonizada por Soledad y Natalia Pastorutti. Esas presentaciones le dieron una nueva visibilidad a una canción cuya historia de creación y reconocimiento autoral permaneció durante años en un segundo plano.

En diálogo con Telenoche, por Eltrece, De la Canal repasó cómo surgió la composición y recordó el contexto religioso y comunitario en el que comenzó a escribirla. Su cercanía con la parroquia del Corazón de María, en Chascomús, fue determinante para el nacimiento de una melodía que, con el paso del tiempo, trascendió el ámbito local.

"Tenía 18 años. Estaba muy cerca de la parroquia del Corazón de María, en Chascomús, cantando en las misas, en los encuentros, en los retiros", recordó la compositora al reconstruir aquella etapa de su adolescencia.

El título original de la canción era "Toma mi vida nueva". Tanto la letra como la música fueron creadas por De la Canal, quien explicó que la inspiración estuvo directamente vinculada con su participación en las actividades de la comunidad religiosa y con el contacto cotidiano con los misioneros claretianos.

La experiencia con los misioneros claretianos inspiró la composición

La autora señaló que la entrega y el compromiso de los religiosos dejaron una marca profunda en su formación personal. Su vínculo con los misioneros claretianos del Corazón de María y su participación en tareas comunitarias constituyeron el punto de partida para una obra que expresa el sentido del servicio y la disposición a acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles.

"Esa entrega, ese compromiso, me marcó mucho en la adolescencia", afirmó De la Canal. También explicó que la canción representa aquello que significaba para ella la labor de los misioneros claretianos del Corazón de María.

La experiencia de acompañar a los religiosos en su trabajo parroquial permitió que la compositora conociera de cerca las tareas que desarrollaban junto a familias de menores recursos. Ese contacto quedó reflejado en versos que proponen poner la propia vida al servicio de los demás, una idea que atraviesa el mensaje central de la canción.

La letra plantea una oración de entrega, en la que quien canta manifiesta su disposición a acompañar a las personas que enfrentan dificultades o que han perdido la esperanza. Esa dimensión espiritual, sumada a una estructura musical sencilla y un estribillo fácil de aprender, favoreció su incorporación a distintos espacios de la vida religiosa.

De la Canal confirmó que fue responsable de los dos componentes de la obra: "La letra y la música, sí, las dos cosas". Sin embargo, durante muchos años no consideró necesario reclamar un reconocimiento individual por su creación, porque entendía que las canciones religiosas pertenecían a la comunidad que las cantaba.

"Siempre pensé que las canciones de iglesia no tenían un dueño, un autor", explicó al referirse a la manera en que había concebido la circulación de su composición.

De un retiro en Gándara a una difusión que atravesó fronteras

La primera circulación de la canción se produjo en el entorno cercano de Chascomús. De acuerdo con el relato de la compositora, la obra comenzó a ser interpretada en celebraciones y encuentros religiosos, hasta que su difusión se extendió hacia otras localidades.

"En principio fue un retiro en Gándara, que es un pueblito muy cerca de Chascomús. Después pasó a La Plata y después tomó vuelo sola, atravesó fronteras", relató.

El recorrido permite reconstruir cómo una composición creada para una comunidad concreta comenzó a incorporarse a otros ámbitos de la actividad religiosa. Primero fueron los encuentros y retiros de la zona; luego, su llegada a La Plata y, finalmente, una expansión que excedió las fronteras argentinas.

Con el paso del tiempo, "Alma misionera" se instaló en misas, peregrinaciones, confirmaciones y encuentros pastorales. Su difusión estuvo acompañada por la sencillez de sus acordes y por un estribillo que facilitó que distintas comunidades pudieran incorporarla a sus celebraciones.

La autora destacó la dimensión que alcanzó la canción después de tantos años de circulación. "Por fin, después de 45 años, podemos sacarlo a la luz y decir que es una canción argentina", expresó, al referirse al reconocimiento de su autoría.

La frase resume uno de los aspectos centrales de su reclamo: que la obra sea identificada con su origen y con la persona que asegura haberla compuesto en Chascomús en 1981.

La disputa por la autoría y el reclamo ante la Justicia

La expansión internacional de la canción también estuvo acompañada por una controversia sobre quién debía figurar como su autor. Durante años, distintos cancioneros atribuyeron "Alma misionera" al seminarista mexicano Enrique García Vélez, quien la presentó en un encuentro religioso realizado en Guanajuato en 1993.

Esa atribución generó un conflicto con De la Canal, que sostiene que la composición fue creada por ella doce años antes de aquella presentación. La compositora recordó que escribió la obra en 1981 y cuestionó que su autoría quedara vinculada a otra persona.

"Yo la compuse en el año 1981", afirmó al referirse a la atribución que recibió la canción en México. Ante esa situación, De la Canal impulsó una presentación judicial para que se reconozca su autoría. Sin embargo, aclaró que el planteo deberá avanzar por los canales correspondientes y que cuenta con elementos para respaldar su reclamo.

"Ya se pedirá a la Justicia cuando tenga que hacerlo. Tenemos las pruebas", sostuvo.

Entre esas pruebas se encuentra un documento especialmente importante para reconstruir el origen de la obra: el manuscrito original, que la compositora conserva desde su juventud. De la Canal explicó que el papel atravesó numerosas mudanzas, pero logró preservarlo y hoy constituye uno de los elementos que respaldan su versión sobre la creación de la canción.

"Resistió muchas mudanzas, debo admitir. Pero por suerte tengo de puño y letra el manuscrito de la canción", contó durante la entrevista, al mostrar el documento.

A ese registro se suma el recuerdo de integrantes de la comunidad religiosa de Chascomús que ya interpretaban la canción más de una década antes de que fuera presentada en México. Esos testimonios también forman parte de los elementos que la autora menciona para sostener que la composición existía mucho antes de la atribución difundida en los cancioneros.

Presente en la Jornada Mundial de la Juventud de 2013

La trayectoria de "Alma misionera" tuvo otro momento de gran alcance en 2013, durante la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Río de Janeiro, el primer encuentro internacional encabezado por el papa Francisco.

Esa instancia se sumó al recorrido de una obra que había comenzado en un ámbito parroquial de Chascomús y que, con los años, se incorporó al repertorio de comunidades católicas de distintos lugares. Su presencia en celebraciones religiosas y encuentros multitudinarios consolidó una difusión que la propia compositora describió como un proceso que avanzó de manera independiente.

La llegada de León XIV a la Argentina volvió a colocar la canción en el centro de la escena. Para De la Canal, la coincidencia tuvo una particularidad: había decidido avanzar con el registro de la obra antes de conocer la agenda de la visita papal.

"Sin siquiera sospechar la visita del Papa, decidí registrarla después de tantos años de sentir que era de la gente la canción", explicó.

La decisión de formalizar el registro se produjo, por lo tanto, en un momento en el que la autora buscaba que su vínculo con la composición pudiera quedar reconocido, después de décadas en las que había considerado que las canciones de iglesia no tenían un dueño individual.

León XIV cantó la obra en el Pequeño Cottolengo Don Orione

Uno de los momentos destacados de la visita papal se produjo el lunes 9 de noviembre, cuando León XIV cantó "Alma misionera" junto a residentes y trabajadores del Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole.

La institución está dedicada a la asistencia de personas con discapacidad y la interpretación de la canción acompañó una de las actividades de la agenda del Pontífice vinculadas con el cuidado de los sectores vulnerables.

La presencia de la obra en ese encuentro se sumó a las interpretaciones realizadas durante otras actividades centrales de la gira argentina, entre ellas las versiones de Athenas y de Soledad y Natalia Pastorutti.

Así, la canción que Mónica de la Canal escribió cuando tenía 18 años, inspirada por su cercanía con la parroquia del Corazón de María y el trabajo de los misioneros claretianos, volvió a tener una amplia exposición pública. Su recorrido reúne la expansión desde Chascomús hacia otras localidades y países, su incorporación al repertorio religioso, la controversia por la atribución de su autoría y el reclamo de reconocimiento que la compositora busca sostener con documentos y testimonios.

Después de más de cuatro décadas, De la Canal procura que la historia de "Alma misionera" también sea reconocida desde su origen: una canción creada en 1981 en Chascomús, con letra y música propias, que trascendió su primera comunidad y llegó a ser interpretada durante la visita de un Papa a la Argentina.