Dolor por la muerte de José Luis Cortón, reconocido periodista agropecuario y docente

En las últimas horas se conoció la triste noticia del fallecimiento de José Luis Cortón, periodista agropecuario que durante años ejerció su profesión en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y que también desarrolló una trayectoria vinculada con la enseñanza.

Además de su labor periodística en el ámbito agropecuario, Cortón se desempeñó como docente en el Instituto de Estudios Superiores (IES) Gobernador José Cubas, institución que expresó públicamente su pesar por la pérdida y resolvió suspender sus actividades durante la jornada de este miércoles 28 de octubre, en señal de duelo.

La noticia de su fallecimiento motivó una despedida institucional en la que se destacaron su trayectoria, su compromiso y su entrega a la comunidad educativa. A través de sus redes sociales, el establecimiento compartió un mensaje de acompañamiento a sus familiares, con una mención especial a su querida colega Laura Figueroa, a sus hijos y al conjunto de la familia, que atraviesa este momento de profundo dolor.

La partida de Cortón reúne así dos dimensiones de su recorrido profesional: por un lado, su trabajo como periodista agropecuario durante años en el INTA y, por otro, su tarea docente en una institución de educación superior. Ambas actividades forman parte de la trayectoria por la que fue recordado en las horas posteriores a conocerse la noticia.

El IES Gobernador José Cubas decretó una jornada de duelo

El Instituto de Estudios Superiores Gobernador José Cubas comunicó su decisión de permanecer de duelo durante este miércoles 28 de octubre, como reconocimiento a la trayectoria de Cortón y a su compromiso con la institución. La medida implicó el cese de actividades durante la jornada, en señal de respeto ante su fallecimiento.

En el mensaje difundido por las redes sociales del establecimiento, la comunidad educativa expresó: "En reconocimiento a su trayectoria, compromiso y entrega a nuestra institución, el IES 'Gobernador José Cubas' permanecerá de duelo durante el día de hoy, miércoles 28 de octubre. Acompañamos con profundo pesar y especial afecto a nuestra querida colega Laura Figueroa, a sus hijos y a toda la familia en este momento de inmenso dolor".

El comunicado reflejó el pesar de la institución ante la pérdida de quien formó parte de su cuerpo docente. La decisión de suspender las actividades fue presentada como una forma de reconocer su recorrido y la dedicación que brindó al establecimiento.

La publicación también puso el foco en el acompañamiento a sus seres queridos, con una referencia particular a Laura Figueroa, sus hijos y los demás integrantes de la familia. El mensaje institucional combinó el reconocimiento a la labor desarrollada por Cortón con una expresión de cercanía hacia quienes atraviesan el duelo.

Horarios del velatorio y del sepelio

Los restos del Dr. José Luis Cortón son velados hasta las 16:00, en una sala ubicada en avenida Belgrano y pasaje Madueño.

El sepelio está previsto para las 17:00 en el Cementerio Parque Privado Nuestra Señora del Valle, situado sobre la ruta provincial N.º 1.

Los datos correspondientes a las ceremonias son los siguientes:

Velatorio: hasta las 16:00.

Lugar del velatorio: sala ubicada en avenida Belgrano y pasaje Madueño.

Sepelio: a las 17:00.

Lugar del sepelio: Cementerio Parque Privado Nuestra Señora del Valle, sobre ruta provincial N.º 1.