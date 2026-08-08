  • Dólar
  • BNA $1470 ~ $1520
  • BLUE $1505 ~ $1525
  • TURISTA $1911 ~ $1911

10 C ° ST 8.44 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Dolor en Villa Cubas por la muerte de Hugo "Landuchi" Navarro

El histórico jugador y dirigente del Sportivo Villa Cubas falleció y generó pesar en la institución del "León del Altiplano", donde destacó su trayectoria, entrega y compromiso.

8 Agosto de 2026 15.29

El Club Sportivo Villa Cubas atraviesa horas de dolor por el fallecimiento de Hugo "Landuchi" Navarro, histórico jugador y dirigente de la institución.

La noticia fue comunicada por el propio club, que destacó la trayectoria de Navarro y su permanente entrega y compromiso con el "León del Altiplano".

Navarro pertenecía a una familia estrechamente vinculada con la institución de avenida Ocampo. Fue padre del expresidente Hugo Navarro y tío del actual titular del club, Maxi Mascheroni.

Los restos del histórico exdeportista serán velados en la sala ubicada en avenida Güemes y Junín.

La institución y allegados despidieron así a una figura ligada durante años a la historia de Villa Cubas.

769051812_2325115881597062_9116300431867792509_n
Dolor en Villa Cubas por la muerte de Hugo "Landuchi" Navarro
Tags
Futbolista Hugo Navarro Villa Cubas

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también