Dolor en Villa Cubas por la muerte de Hugo "Landuchi" Navarro

El Club Sportivo Villa Cubas atraviesa horas de dolor por el fallecimiento de Hugo "Landuchi" Navarro, histórico jugador y dirigente de la institución.

La noticia fue comunicada por el propio club, que destacó la trayectoria de Navarro y su permanente entrega y compromiso con el "León del Altiplano".

Navarro pertenecía a una familia estrechamente vinculada con la institución de avenida Ocampo. Fue padre del expresidente Hugo Navarro y tío del actual titular del club, Maxi Mascheroni.

Los restos del histórico exdeportista serán velados en la sala ubicada en avenida Güemes y Junín.

La institución y allegados despidieron así a una figura ligada durante años a la historia de Villa Cubas.