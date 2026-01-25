Domingo con calor, viento intenso y algo más en Catamarca

El clima en Catamarca para este domingo se presentará con condiciones típicamente estivales, con calor persistente, nubosidad variable y una marcada presencia del viento durante casi toda la jornada, según el pronóstico meteorológico.

Durante la madrugada, la mínima fue de 20 grados y el viento comenzó a soplar desde el Noreste ya con intensidades que oscilaron entre los 32 y 41 km/h, acompañado de ráfagas, lo que anticipó un inicio de jornada con condiciones ventosas.

En horas de la mañana, el panorama se mantendrá similar: cielo parcialmente nublado, temperaturas en ascenso y registros térmicos que llegarán hasta los 28 grados. La probabilidad de precipitaciones seguirá siendo baja mientras que el viento continuará soplando desde el Noreste, con la misma intensidad.

Hacia la tarde, se espera el momento de mayor calor del día, con una temperatura máxima estimada en 33 grados. El cielo seguirá parcialmente nublado. El viento rotará levemente al Norte, aunque conservará su intensidad, con velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar nuevamente valores cercanos a los 59 km/h.

Ya durante la noche, las condiciones meteorológicas podrían tornarse algo más inestables. El pronóstico indica la posibilidad de tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación que aumentará. La temperatura descenderá hasta los 27 grados, mientras que el viento del norte disminuirá levemente su intensidad, con velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h y ráfagas de 42 a 50 km/h.

Ante este escenario, se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente por las fuertes ráfagas de viento previstas durante gran parte del día y la posible actividad eléctrica hacia la noche.

