Domingo de Pascua inestable en Catamarca: así va a estar el clima

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional el final del finde largo y domingo de Pascua comenzó con tormentas fuertes en la madrugada, según lo marcado por las alertas.

Ya durante la mañana, las condiciones seguirán inestables, aunque con una leve disminución en la intensidad de los fenómenos, ya que se anuncian lluvias aisladas. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 40 y 70 por ciento, mientras que la temperatura ascenderá a 16 grados, luego de una mínima de 14 grados. El viento, en tanto, soplará desde el Este con velocidades de 7 a 12 km/h.

La tarde presentará con condiciones similares a las primeras horas de este domingo. En ese período se registrará la temperatura máxima de 19 grados, marcando el regreso del otoño que muchso esperaban y esto seguirá estando acompañado por vientos persistentes del sector Este.

Hacia la noche volverá la humedad, con un pronóstico de lloviznas y una probabilidad de precipitaciones que rondará entre el 10 y el 40 por ciento. La temperatura descenderá nuevamente hasta los 16 grados, mientras que el viento rotará al Sudoeste y disminuirá notablemente su intensidad, con velocidades de 0 a 2 km/h.

En síntesis, Catamarca tendrá un domingo de condiciones variables, con alta inestabilidad en las primeras horas, una ventana de mejora durante la tarde y nuevas precipitaciones débiles al cierre del día. Para el comienzo de la semana está pronosticado más inestabilidad y una máxima de 20 grados.

