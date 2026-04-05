Domingo de Pascuas bajo alerta: cómo estará el tiempo en Catamarca

Este domingo 5 de abril, en el marco de la celebración del Domingo de Pascuas de Resurrección, el clima se posiciona como un factor determinante en la organización de reuniones familiares y actividades al aire libre en la provincia de Catamarca. Como es habitual en fechas festivas, el pronóstico meteorológico adquiere una relevancia central al momento de planificar encuentros, traslados y celebraciones.

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un informe que anticipa una jornada marcada por la inestabilidad, con fenómenos que podrían afectar distintas regiones del territorio provincial.

Alerta Amarilla por tormentas: características e impacto

El organismo oficial dispuso una Alerta Amarilla por tormentas, advirtiendo que el área será afectada por fenómenos de variada intensidad, algunos de ellos potencialmente fuertes. Este nivel de alerta implica la posibilidad de eventos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes en actividades cotidianas.

De acuerdo al detalle brindado, las tormentas previstas podrán incluir:

Lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo

Granizo ocasional

Actividad eléctrica frecuente

Ráfagas de viento que pueden superar los 60 km/h

Además, se estima que los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 30 y 50 milímetros, un rango significativo que podría generar anegamientos temporales o complicaciones en zonas específicas.

Zonas bajo advertencia en Catamarca

El alcance de la alerta abarca un amplio conjunto de departamentos, lo que refuerza la magnitud del fenómeno esperado. Las áreas afectadas son:

Ambato

Ancasti

Capayán

Capital

El Alto

Fray Mamerto Esquiú

La Paz

Paclín

Santa Rosa

Valle Viejo

Zona serrana de Pomán

Esta distribución geográfica pone de relieve que tanto sectores urbanos como áreas serranas podrían experimentar condiciones adversas a lo largo de la jornada.

Pronóstico específico para la Capital

En la ciudad Capital, el panorama meteorológico presenta una evolución progresiva de la inestabilidad a lo largo del día. El detalle anticipado por el SMN permite delinear cómo se desarrollarán las condiciones:

Mañana: presencia de lluvias aisladas , que podrían marcar el inicio de la jornada con precipitaciones intermitentes.

presencia de , que podrían marcar el inicio de la jornada con precipitaciones intermitentes. Tarde: cielo mayormente nublado , consolidando un escenario de baja radiación solar y persistente nubosidad.

cielo , consolidando un escenario de baja radiación solar y persistente nubosidad. Noche: probabilidad de lloviznas, manteniendo la humedad y la inestabilidad en las últimas horas del día.

En cuanto al comportamiento del viento, se prevé que sople desde el sector este, con una rotación hacia el suroeste, lo que podría incidir en la sensación térmica y en la dinámica de las precipitaciones.

El rango térmico será moderado, con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 21 grados, configurando un ambiente fresco y alejado de los valores cálidos característicos de otras jornadas otoñales.