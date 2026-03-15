Domingo ventoso en Catamarca: así va a estar el clima

El pronóstico del tiempo para este domingo anticipa una jornada con predominio de nubosidad, temperaturas moderadas y baja probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el día.

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, el cielo presentó condiciones parcialmente nubladas durante la madrugada, mientras que desde la mañana y hasta la noche el cielo permanecerá mayormente nublado. Este escenario atmosférico estará acompañado por vientos constantes del sector norte, con velocidades moderadas y ráfagas que podrían intensificarse en distintos momentos del día.

El comportamiento del clima muestra una evolución gradual de la temperatura, con un aumento hacia la tarde, cuando se alcanzará el valor máximo previsto para la jornada.

Las temperaturas

El registro térmico previsto para el domingo evidencia una amplitud moderada entre las primeras horas y la tarde, con un ascenso progresivo de la temperatura. De hecho el día comenzó con una mínima de 18 grados, apenas aumentará un grado ya durante la mañana y la máxima será en horas de la tarde, cuando se registren los 28 grados.

Viento del norte y ráfagas intensas

Otro de los factores relevantes del pronóstico de esta jornada es el comportamiento del viento, que soplará de manera constante desde el sector Norte.

La velocidad estimada se mantendrá relativamente estable durante toda la jornada, es decir entre 13 y 22 km/h durante madrugada, mañana, tarde y noche. Sin embargo, durante buena parte del día se prevén ráfagas de mayor intensidad, especialmente desde la mañana en adelante. En este rango horario serán entre los 42 y 50 km/h y ese valor se mantendrá hasta la noche.

Con estas condiciones, el domingo se presenta estable desde el punto de vista meteorológico, aunque con presencia de nubosidad y episodios de viento que podrían sentirse con mayor intensidad durante la tarde y la noche.

