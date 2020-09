Dos incendios y el viento, como protagonistas: graves daños en Banda de Varela

En la jornada de ayer, los brigadistas de Incendios Forestales y bomberos volvieron a luchar, no solo contra el fuego, sino también contra el viento. Dos siniestros fueron protagonistas.

El primero se dio en Huillapima, cuando se descontroló una quema de pastizales en banquina. El fuego se desató a la altura de la Finca Tres Quebrachos, a dos kilómetros del Servicio Penitenciario. Allí, y según lo informado por Cristian Velárdez, titular de la Brigada de Incendios Forestales, se trabajó con un tractor y una topadora para cortar la línea de defensa para que las llamas no ingresaran a las fincas circundantes. El incendio pudo ser controlado rápidamente, gracias al accionar conjunto entre el personal de la Municipalidad de Huillapima y los brigadistas.

Banda de Varela

Minutos después, otra cuadrilla se dirigió a Banda de Varela, donde una quema de cañaverales desató un siniestro que tuvo graves consecuencias materiales.

El jefe de los brigadistas relató sobre este hecho que por las fuertes ráfagas del viento, “el fuego se propagó a la zona de una vivienda, donde afectó un quincho, que fue consumido en muy pocos minutos. Las condiciones han sido muy desfavorables ayer porque luego, por el mismo viento, el fuego se propagó a la zona de la lomada, donde tuvimos que intervenir en varias oportunidades porque se reactivaba. Ya se hizo una guardia de ceniza”.

La recomendación siempre, sobre todo en jornadas donde se combina la sequía y el fuerte viento, es que los vecinos eviten iniciar quemas de cualquier tipo, porque las condiciones climáticas no son las óptimas. A esto se debe agregar que el nivel de peligrosidad sigue estando entre alto y extremo, lo que acentúa aún más las complicaciones para el medioambiente y para quienes deben combatir, bajo condiciones extremas, los siniestros que se desatan a posteriori.