EC SAPEM no atiende al público este lunes por el Día del Trabajador de la Electricidad

La empresa distribuidora EC SAPEM comunicó a sus usuarios que este lunes 13 de julio no habrá atención al público en sus Oficinas Comerciales, debido a la conmemoración del Día del Trabajador de la Electricidad, una fecha considerada no laborable para el sector eléctrico en todo el país.

Según informó la compañía, la atención presencial se reanudará mañana martes en el horario habitual de 7:00 a 14:00 horas. Mientras tanto, los usuarios podrán continuar realizando gestiones esenciales a través de los canales digitales habilitados por la empresa.

La medida responde a la celebración de una jornada histórica para los trabajadores de Luz y Fuerza, que recuerda la constitución de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF) en 1948, un acontecimiento que marcó la consolidación de la organización gremial del sector y el fortalecimiento de sus derechos laborales.

Una fecha histórica para el sector eléctrico

El Día del Trabajador de la Electricidad se conmemora cada año en recuerdo de la creación de la FATLyF, considerada un hito fundamental en la historia sindical de los trabajadores de la energía eléctrica en la Argentina.

La constitución de la federación en 1948 permitió unificar la representación gremial del sector y avanzar en la defensa de las condiciones laborales, los derechos sindicales y las mejoras para los trabajadores de las empresas eléctricas y cooperativas vinculadas a la prestación del servicio.

Por ese motivo, la jornada es reconocida como un día no laborable o feriado específico para la actividad eléctrica, lo que habitualmente implica la suspensión de las tareas administrativas y de atención comercial.

Qué servicios estarán disponibles

Aunque las oficinas permanecerán cerradas durante este lunes, la distribuidora informó que los usuarios seguirán contando con alternativas para realizar algunas gestiones esenciales.

Para el pago de facturas, la empresa recordó que puede utilizarse la App EC SAPEM, disponible como canal digital de autogestión. Además, en caso de registrarse inconvenientes vinculados al suministro eléctrico, continuarán operativas las guardias técnicas de emergencia.

La distribuidora indicó que los reclamos pueden efectuarse a través de la línea telefónica:

0800 444 0078

De esta manera, la suspensión alcanza únicamente a la atención administrativa y comercial presencial, mientras que las tareas vinculadas a la continuidad del servicio eléctrico se mantienen activas mediante los equipos de guardia.

Atención presencial desde el martes

La empresa precisó que el funcionamiento normal de las Oficinas Comerciales volverá a partir del martes 14 de julio. El horario informado para la atención presencial será el habitual:

De 7:00 a 14:00 horas.

A partir de esa jornada, los usuarios podrán retomar los trámites comerciales de manera presencial en las dependencias de la distribuidora.