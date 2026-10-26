Educación dispuso una supervisión extraordinaria en el Pía Didoménico

El Ministerio de Educación y Trabajo dispuso una actuación extraordinaria de acompañamiento y supervisión institucional en el nivel secundario del Colegio Privado Pía Didoménico, en el marco de las situaciones denunciadas en torno a la convivencia escolar. La medida comenzó este lunes 26 de octubre y busca fortalecer las condiciones institucionales de cuidado, acompañar a estudiantes y familias y supervisar las acciones implementadas por el establecimiento.

La decisión fue establecida mediante una resolución ministerial que fija una duración inicial de 30 días corridos, con la posibilidad de extender la intervención por hasta otros 30 días. De este modo, el dispositivo contempla un período específico para examinar las condiciones de convivencia, revisar las respuestas institucionales y evaluar las medidas adoptadas frente a las situaciones que motivaron la actuación.

La intervención se desarrolla en un contexto marcado por denuncias de bullying y la difusión de imágenes íntimas de una estudiante, circunstancias mencionadas en la información que acompaña la disposición ministerial. Frente a este escenario, la cartera educativa determinó la puesta en marcha de un procedimiento extraordinario que permitirá analizar distintos aspectos de la vida institucional y las medidas de cuidado aplicadas en el ámbito escolar.

El alcance de la resolución comprende tanto la revisión de las condiciones de convivencia como el acompañamiento a quienes integran la comunidad educativa. La actuación no se limita al análisis de documentación, sino que también incluye instancias de escucha y evaluación de las acciones desarrolladas por las autoridades del colegio.

Equipo interdisciplinario externo

La responsabilidad de llevar adelante las actuaciones recaerá en la Dirección Provincial de Mediación Escolar, que deberá conformar un equipo interdisciplinario extraordinario y temporal para cumplir con las tareas previstas en la resolución.

Uno de los aspectos establecidos por la disposición es que los profesionales que integren ese equipo deberán ser ajenos al establecimiento. Esta condición tiene como finalidad garantizar la imparcialidad durante el desarrollo de la intervención y en el análisis de la información que se recopile.

La conformación de un equipo externo permitirá abordar las distintas dimensiones de la convivencia escolar contempladas en la medida, mediante la revisión de las actuaciones institucionales y el contacto con integrantes de la comunidad educativa.

Qué aspectos deberá revisar el equipo

Entre las funciones asignadas, el equipo tendrá que relevar las condiciones de convivencia escolar y evaluar las medidas que la institución haya implementado. Para ello, la resolución contempla el examen de distintos documentos y registros relacionados con el funcionamiento del establecimiento y sus mecanismos de organización interna.

La revisión abarcará los siguientes elementos:

Condiciones de convivencia escolar: relevamiento de las situaciones y condiciones vinculadas con la convivencia dentro de la institución.

Medidas institucionales: evaluación de las acciones implementadas por el colegio.

Documentación y registros: examen de documentación, actas, registros y comunicaciones.

Acuerdos de convivencia: revisión de los acuerdos existentes en el establecimiento.

Autoridades y personal educativo: posibilidad de solicitar explicaciones a las autoridades y mantener reuniones con docentes y otros integrantes de la comunidad educativa.

Espacios de escucha: realización de encuentros individuales con estudiantes y familias para identificar situaciones que puedan afectar la convivencia o comprometer el cuidado de los alumnos.

Estas tareas permitirán reunir información desde distintas fuentes y analizar tanto las medidas adoptadas por la institución como las condiciones de convivencia que son objeto de supervisión.

La resolución también contempla que el equipo pueda solicitar explicaciones a las autoridades escolares. Asimismo, podrá mantener reuniones con docentes y otros miembros de la comunidad educativa, de acuerdo con las funciones previstas para la intervención.

Informes seguimiento semanal y evaluación final

La actuación extraordinaria tendrá plazos específicos para la presentación de resultados. Según lo dispuesto, el equipo deberá elevar un informe preliminar dentro de las primeras 72 horas corridas desde el inicio de sus actividades.

A ese primer documento se sumarán informes de seguimiento que deberán presentarse cada siete días. La periodicidad establecida permitirá documentar el desarrollo de la intervención durante el período de supervisión. Al concluir las actuaciones, el equipo tendrá que entregar una evaluación final con recomendaciones. Ese documento deberá reunir los resultados del trabajo realizado y las propuestas que surjan del análisis de las condiciones de convivencia, las medidas institucionales y las situaciones relevadas.

La organización de los informes contempla, por lo tanto, tres instancias centrales: una primera presentación dentro de las 72 horas corridas, reportes periódicos cada siete días y una evaluación final al término de la intervención.

Confidencialidad y protección de estudiantes y familias

La resolución establece condiciones específicas para el tratamiento de la información que se obtenga durante las actuaciones. En particular, determina que los datos personales y sensibles recopilados tendrán carácter reservado y confidencial.

La disposición también fija pautas para los espacios de escucha individual destinados a estudiantes y familias. Estas instancias deberán desarrollarse con objetividad, imparcialidad y libertad de expresión, evitando situaciones de exposición o revictimización.

Estas condiciones forman parte de las pautas que deberán respetarse durante el trabajo del equipo interdisciplinario. El objetivo de los espacios de escucha será identificar situaciones que puedan afectar la convivencia escolar o comprometer el cuidado de los alumnos, preservando la confidencialidad de la información reunida.

Las responsabilidades de las autoridades del colegio

Mientras se desarrolla la supervisión extraordinaria, las autoridades del Colegio Privado Pía Didoménico deberán facilitar el acceso al establecimiento y a la documentación que requiera el equipo interdisciplinario.

Además, tendrán que cumplir las medidas educativas, organizativas y de acompañamiento que disponga el Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca en el marco de la intervención.

La resolución establece, al mismo tiempo, un límite respecto del alcance institucional de la medida: la actuación extraordinaria no implica el desplazamiento de las autoridades escolares ni la sustitución de la entidad propietaria en la gestión del establecimiento.