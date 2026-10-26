La Virgen del Valle sigue visitando organismos públicos de Catamarca

En la mañana de este lunes 26 de octubre, la imagen peregrina de la Virgen del Valle llegó a las instalaciones de Vialidad Provincial, ubicadas sobre calle San Martín, a pocos metros del Paseo General Navarro, conocido popularmente como La Alameda, en la ciudad Capital.

La visita se enmarca en el recorrido que la Sagrada Imagen realiza por distintas instituciones civiles y organismos públicos, como parte de las actividades preparatorias para las fiestas en honor de la Inmaculada Concepción, que se celebrarán desde el 29 de noviembre hasta el 8 de diciembre.

La llegada de la Virgen estuvo acompañada por expresiones de alegría y devoción de quienes trabajan diariamente en el organismo provincial. La presencia de la Madre del Valle generó un espacio de encuentro para los empleados, que participaron de una celebración religiosa en un clima de oración y recogimiento.

Durante la visita se celebró la Santa Misa, presidida por el padre Leandro Roldán, capellán del Santuario Catedral. La ceremonia permitió a los presentes compartir un momento de fe y expresar su devoción a la patrona del pueblo catamarqueño.

En su mensaje, el sacerdote invitó a los trabajadores a agradecer la presencia de la Virgen y a renovar su vínculo espiritual con Dios. En ese sentido, los convocó a "dar gracias a Nuestra Madre del Valle por su presencia" y a pedirle "que nos conceda acercarnos siempre a Dios".

Las palabras del padre Roldán pusieron el acento en la gratitud y en la posibilidad de fortalecer la relación con Dios a través de la intercesión de María. De esta manera, la visita no se limitó a la llegada de la imagen peregrina a las instalaciones, sino que incluyó una celebración litúrgica y un espacio de oración compartida entre quienes forman parte de Vialidad Provincial.

Según el cronograma previsto, la Sagrada Imagen permanecerá en el organismo hasta cerca del mediodía, bendiciendo a sus hijos viales antes de continuar con las actividades de su recorrido por otras dependencias e instituciones.

La Madre Morena también visitó el Ministerio de Integración Regional

Durante la misma mañana del lunes, la Santísima Virgen María, en su advocación del Valle, visitó las dependencias del Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte de la provincia.

En esta oportunidad, la imagen fue llevada en brazos por el padre Luis Páez, capellán del Santuario Catedral, y estuvo escoltada por empleados del organismo público durante su llegada a las oficinas. La recepción estuvo marcada por una cálida bienvenida de quienes se encontraban en el lugar. La presencia de la Madre Morena convocó a los trabajadores a compartir un momento de espiritualidad en el ámbito laboral, en el marco de las actividades religiosas que se desarrollan como preparación para las celebraciones de diciembre.

El padre Luis Páez tuvo a su cargo la conducción de un momento de oración y la impartición de la bendición a todos los presentes y a sus respectivas familias.

La ceremonia permitió extender el sentido de la visita más allá de las personas que participaron de manera directa, al incluir también a sus seres queridos en la bendición impartida por el capellán del Santuario Catedral.

De esta manera, las dos visitas realizadas durante la mañana del lunes acercaron la imagen peregrina de la Virgen del Valle a trabajadores de organismos provinciales, mediante celebraciones religiosas, oraciones y bendiciones. Tanto en Vialidad Provincial como en el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, la recepción de la imagen estuvo acompañada por muestras de devoción y participación de los empleados.

Preparando las fiestas de diciembre

Las visitas a los organismos públicos forman parte del recorrido de la imagen peregrina por instituciones civiles, una actividad que se desarrolla en la preparación de las fiestas en honor de la Inmaculada Concepción, previstas entre el 29 de noviembre y el 8 de diciembre.

La agenda contempla nuevas visitas durante los próximos días, con horarios establecidos para cada institución. El itinerario incluye una escuela municipal, emisoras de radio, oficinas del Concejo Deliberante de la Capital, dependencias de inspección, un centro de atención primaria de la salud, fiscalías, la Defensoría del Pueblo y un centro vecinal.

El cronograma permitirá que distintos sectores de la comunidad reciban la imagen de la Virgen del Valle y participen de las actividades programadas en sus respectivos espacios.

El cronograma de visitas

Las actividades previstas para el martes 27, miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de octubre se distribuirán de la siguiente manera:

Martes 27 de octubre

De 8.30 a 18.00: Escuela Municipal Nº 3 Gustavo Gabriel Levene, ubicada en el barrio Eva Perón.

De 9.00 a 12.30: Radio FM Vega 53.1.

De 9.30 a 12.00: oficinas del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Capital, ubicadas en el predio del Urbano Girardi.

Miércoles 28 de octubre

De 8.30 a 12.00: EPC Norte, en el barrio 100 Viviendas.

De 10.00 a 12.00: Radio República.

Jueves 29 de octubre

De 8.00 a 12.30: Dirección de Inspección General.

De 9.00 a 19.00: CAPS Carlos Bravo.

Viernes 30 de octubre

De 8.00 a 12.30: Fiscalías de Cámaras Civiles.

De 9.00 a 12.00: Defensoría del Pueblo de Catamarca.

De 16.00 a 20.00: Centro vecinal Aldo Cancino.