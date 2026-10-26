"Genoveva" tendrá su última función en el Museo Histórico

El Grupo Martín Pescador presentará la última función de "GENOVEVA", una obra de Luciana Jerez que propone recuperar la vida de Genoveva Ortiz de la Torre de Cubas, esposa del exgobernador de Catamarca José Cubas. La propuesta plantea una mirada teatral contemporánea que pone en diálogo la historia, la memoria y la identidad catamarqueña, con el propósito de devolverle protagonismo a una figura cuya trayectoria quedó relegada durante años.

La función se realizará el viernes 30 de octubre, a las 21:30, en el Museo Histórico de la Provincia de Catamarca, un espacio elegido para presentar esta experiencia escénica centrada en la recuperación de un personaje de la historia provincial.

"GENOVEVA" nace de la necesidad de recuperar historias y personajes de Catamarca y de poner en primer plano las experiencias que quedaron desplazadas de los relatos predominantes. En este caso, la obra se concentra en una mujer cuya identidad fue asociada durante mucho tiempo a la figura de una viuda doliente, dejando en segundo plano otros aspectos de su vida y de su capacidad para afrontar las circunstancias que le tocaron atravesar.

La propuesta busca revisar esa representación y construir una aproximación que permita reconocer a Genoveva desde una perspectiva diferente, en la que su fortaleza, su dolor y su resistencia ocupen un lugar central.

De la figura de la viuda a una protagonista con voz propia

La historia de Genoveva Ortiz de la Torre de Cubas está atravesada por la ejecución de su marido, José Cubas, exgobernador de Catamarca. Según el planteo de la obra, las experiencias personales de Genoveva y su capacidad de resistencia quedaron ocultas detrás del relato oficial, que durante años la presentó principalmente desde el sufrimiento provocado por la pérdida de su esposo.

Frente a esa mirada, la dramaturgia propone romper el silencio que rodeó su figura y devolverle su voz, su coraje y el lugar protagónico que busca recuperar dentro de la memoria catamarqueña.

La obra no se limita a reconstruir una referencia histórica, sino que propone una experiencia teatral que conecta la vida del personaje con las preguntas vinculadas a la identidad y la memoria colectiva. De esta manera, la historia de Genoveva se convierte en el eje de una puesta que procura acercar al público a una figura cuya fortaleza y capacidad de resistencia quedaron relegadas durante años.

El proyecto se inscribe en la búsqueda de recuperar personajes de la provincia mediante el lenguaje escénico contemporáneo. La historia, la memoria y la identidad catamarqueña se articulan así en una propuesta que invita a observar desde otra perspectiva el lugar que ocupó Genoveva Ortiz de la Torre de Cubas.

Una experiencia teatral íntima y performática

La puesta de "GENOVEVA" se desarrolla a través de un formato íntimo y performático, en el que la interpretación y la expresión corporal construyen un vínculo cercano entre el personaje, la historia y los espectadores.

La actriz Adriana Figueroa interpreta a Genoveva en un recorrido escénico de aproximadamente 45 minutos. Durante ese tiempo, el teatro y el movimiento corporal funcionan como recursos para dar forma a la experiencia y acercar al público a la historia que la obra busca recuperar.

La propuesta inmersiva pone el foco en la presencia de la intérprete y en la relación que se establece con quienes asisten a la función. En lugar de presentar únicamente una referencia histórica, la obra plantea un encuentro escénico en el que la figura de Genoveva adquiere centralidad y su experiencia se convierte en el núcleo del relato.

La duración prevista es de 45 minutos, en una presentación que reúne dramaturgia, dirección, actuación, escenografía, iluminación y vestuario para dar forma a la puesta.

El equipo artístico detrás de "GENOVEVA"

La realización de la obra cuenta con un equipo responsable de las distintas áreas artísticas y técnicas que hacen posible la experiencia escénica. La dramaturgia y la dirección general están a cargo de Luciana Jerez, autora de la propuesta, mientras que Adriana Figueroa asume la interpretación del personaje principal.

La ficha artística está integrada por los siguientes nombres y funciones:

Intérprete: Adriana Figueroa.

Dramaturgia y dirección general: Luciana Jerez.

Asistencia y producción: Carla López Berrondo.

Diseño y realización de escenografía: Graciela Demarchi.

Diseño y operación de luces: Héctor Morales.

Confección de vestuario: Carmen Berrondo.

Cada una de estas áreas forma parte de la construcción de una puesta que combina actuación, expresión corporal y recursos escénicos. La dirección general y la dramaturgia de Jerez articulan la propuesta, mientras que la interpretación de Figueroa constituye el centro del recorrido teatral dedicado a Genoveva.

La escenografía, las luces y el vestuario completan los componentes artísticos detallados en la ficha de la obra, junto con las tareas de asistencia y producción.

Última función: fecha, lugar y entradas

La presentación final de "GENOVEVA" tendrá lugar el viernes 30 de octubre, a las 21:30, en el Museo Histórico de la Provincia de Catamarca. La convocatoria está dirigida a quienes deseen acercarse a esta propuesta teatral centrada en la historia de una mujer vinculada al pasado provincial.

Los datos para asistir son los siguientes:

Obra: "GENOVEVA".

Grupo: Martín Pescador.

Fecha: viernes 30 de octubre.

Horario: 21:30.

Lugar: Museo Histórico de la Provincia de Catamarca.

Duración: 45 minutos.

Bono contribución: $15.000.

Venta anticipada y reservas: 383 4986684.

Capacidad: limitada.

La organización informó que la capacidad será limitada, por lo que se encuentran disponibles la venta anticipada y las reservas a través del número telefónico indicado.