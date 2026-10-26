"Expedición Inka 2026": transmitirán en vivo una campaña arqueológica desde El Shincal

Del 17 al 20 de noviembre, el sitio arqueológico El Shincal de Quimivil, ubicado en Londres, departamento Belén, será escenario de la campaña Expedición Inka 2026, una propuesta de streaming impulsada por la Fundación Azara para acercar el trabajo arqueológico al público mediante transmisiones en vivo desde el lugar de investigación.

La iniciativa está dirigida a quienes se interesan por la exploración, la ciencia, la naturaleza y la historia de las sociedades humanas. Durante cuatro jornadas consecutivas, los espectadores podrán seguir el desarrollo de las tareas que lleva adelante el equipo de investigación, conocer las características de las excavaciones y escuchar las explicaciones de los profesionales involucrados.

Las emisiones se realizarán diariamente entre las 11 y las 13, con una duración de dos horas por jornada. A lo largo de cada transmisión, los arqueólogos compartirán los avances de la campaña y explicarán los procedimientos que aplican durante el trabajo de campo, con el propósito de mostrar cómo se desarrolla una investigación arqueológica.

El formato permitirá que las actividades realizadas en El Shincal puedan ser conocidas más allá del espacio físico donde se llevan adelante. De esta manera, la propuesta combinará la difusión de los avances científicos con la explicación de las metodologías empleadas y la posibilidad de interactuar con quienes participan de la investigación.

Las transmisiones se podrán seguir a través del canal oficial de YouTube de la Fundación Azara: https://www.youtube.com/fundacionazara.

El acompañamiento de Antropología

La campaña cuenta con el acompañamiento de la Dirección Provincial de Antropología, organismo dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca.

La Dirección autorizó la realización de las transmisiones en vivo desde el sitio arqueológico y, además, tendrá una participación específica durante una de las jornadas previstas. En esa oportunidad, integrantes del organismo presentarán las funciones de la dependencia y explicarán el trabajo que viene desarrollando en torno a la puesta en valor del patrimonio arqueológico.

Esta participación incorporará a las emisiones una instancia dedicada a conocer las tareas institucionales vinculadas con la valoración del patrimonio, complementando las explicaciones sobre las excavaciones y los procedimientos científicos que estarán a cargo de los investigadores.

El Shincal es un parque arqueológico provincial que actualmente se encuentra administrado por el Municipio de Londres, en el departamento Belén, donde está ubicado. El desarrollo de Expedición Inka 2026 tendrá como escenario este espacio, que conserva testimonios de la presencia y organización de la sociedad incaica en el territorio.

El Shincal, un centro político y administrativo

La importancia histórica del lugar constituye uno de los ejes centrales de la campaña. El Shincal fue planificado, construido y habitado por los incas entre 1471 y 1536, período durante el cual cumplió funciones políticas, administrativas y ceremoniales. El asentamiento es considerado la capital provincial más austral del Tawantinsuyu y uno de los sitios más relevantes de la ocupación incaica en el Kollasuyu. Estas características hacen que su estudio resulte fundamental para profundizar el conocimiento sobre la organización de los espacios y las actividades que se desarrollaban en el lugar.

En este contexto, la campaña Expedición Inka 2026 buscará ampliar la comprensión de la organización espacial de El Shincal y de las funciones que cumplían sus distintas estructuras. El trabajo arqueológico permitirá documentar elementos arquitectónicos y analizar su posible funcionalidad dentro del contexto cultural del asentamiento.

La transmisión de las tareas en tiempo real permitirá que los espectadores acompañen el desarrollo de la investigación y conozcan los procedimientos empleados para estudiar los vestigios materiales que forman parte del patrimonio arqueológico.

Una excavación centrada en una estructura tipo kancha

Durante la campaña, la excavación se concentrará en una estructura tipo kancha, definida como un recinto perimetral compuesto. El equipo de investigación documentará sus características arquitectónicas y estudiará su funcionalidad y su contexto cultural.

El trabajo no se limitará a mostrar las tareas realizadas directamente sobre el terreno. La propuesta también contempla la difusión de otras instancias del proceso de investigación, entre ellas el procesamiento de muestras, el registro de los materiales recuperados y los intercambios entre los integrantes del equipo.

Estos procedimientos forman parte de una investigación que busca reunir información sobre la estructura estudiada y comprenderla dentro del conjunto arqueológico de El Shincal. La documentación de la arquitectura, el análisis de su funcionalidad y la consideración de su contexto cultural permitirán avanzar en el conocimiento de este espacio.

Al mostrar las diferentes etapas del trabajo, el streaming ofrecerá una mirada sobre las actividades que se desarrollan durante una campaña arqueológica. De este modo, la propuesta permitirá observar no solamente la excavación, sino también las tareas posteriores y los intercambios científicos que acompañan el estudio de los materiales recuperados.

Ciencia abierta y participación de la comunidad

Uno de los objetivos principales de Expedición Inka 2026 es acercar la investigación arqueológica a la comunidad y generar un espacio de intercambio entre los profesionales y distintos sectores interesados en el tema.

La iniciativa está pensada para estudiantes, colegas, representantes de la prensa y público en general. Quienes sigan las transmisiones podrán participar mediante preguntas y comentarios, con la posibilidad de establecer un intercambio directo con quienes desarrollan las tareas de investigación.

La propuesta busca que la arqueología pueda conocerse a través de sus procedimientos concretos, mostrando las metodologías empleadas y los avances que se producen durante las jornadas de trabajo. La difusión de estas actividades apunta a ampliar el acceso al conocimiento científico y a favorecer el acercamiento de nuevas audiencias a la disciplina.

Entre sus propósitos también se encuentra la promoción de vocaciones científicas, junto con la puesta en valor de la arqueología como ciencia social. En esa perspectiva, el proyecto destaca la importancia del trabajo interdisciplinario para ampliar el conocimiento y contribuir a la preservación del patrimonio cultural y natural.

El contacto entre investigadores y público permitirá, además, que la campaña no quede restringida a la actividad académica, sino que se convierta en una experiencia de comunicación pública de la ciencia, en la que la investigación pueda ser observada, explicada y discutida durante su desarrollo.

Equipo interdisciplinario

La campaña está a cargo del Equipo Interdisciplinario de Investigación El Shincal de Quimivil, que desarrolla investigaciones arqueológicas y actividades de comunicación pública de la ciencia en el lugar desde 1983. El grupo reúne profesionales de distintas áreas, entre ellas antropología, biología, geología, arquitectura, geodesia, arte digital y conservación del patrimonio. Sus integrantes están vinculados con instituciones como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Fundación Azara y la Universidad Nacional de La Plata.

La diversidad de especialidades constituye una característica central del equipo, cuyo trabajo combina distintas perspectivas para abordar el estudio del sitio arqueológico. Esta articulación disciplinaria se vincula con uno de los objetivos de la campaña: mostrar cómo la colaboración entre profesionales contribuye a investigar el pasado y a preservar los bienes culturales y naturales.

En la edición 2026 de Expedición Inka participarán Aylen Capparelli, María Guillermina Couso, Reinaldo Andrés Moralejo, Luis Manuel del Papa, María Florencia Muiña, Milagros Aventín Moretti, Julián Humberto Frutos, Emilio Alejandro Villafañe, Lautaro Simontacchi y Federico Wynveldt, entre otros investigadores.

La presencia de estos profesionales formará parte de las jornadas en las que se compartirán las excavaciones, los registros y las distintas instancias del proceso científico.