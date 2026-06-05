Educación interviene tras el caso de la alumna filmada con un arma

La circulación de un video en el que se observa a una estudiante del Colegio Privado Enrique Hood manipulando un arma dentro de un aula provocó una fuerte preocupación entre padres, alumnos y miembros de la comunidad educativa. La situación, que rápidamente tomó estado público, derivó en la intervención del Ministerio de Educación y Trabajo, que comenzó a trabajar junto a las autoridades del establecimiento para evaluar la gravedad del hecho y definir las acciones correspondientes.

De acuerdo con la información oficial difundida por la cartera educativa, el episodio involucra a un alumno que fue filmado portando un arma de gas comprimido en el interior de un aula. A partir de la difusión de las imágenes, se activaron los mecanismos institucionales para abordar una situación considerada compleja y que generó inquietud por las implicancias que tiene en materia de seguridad dentro del ámbito escolar.

La preocupación se extendió entre las familias y distintos integrantes de la comunidad educativa, quienes manifestaron su inquietud ante la presencia de un elemento de estas características dentro de un establecimiento educativo, independientemente de las circunstancias en que se produjo el hecho.

La intervención del Ministerio de Educación y Trabajo

Ante la repercusión del caso, el Ministerio de Educación y Trabajo informó oficialmente que se encuentra interviniendo en la situación registrada en el Colegio Privado Enrique Hood.

Según se indicó, el organismo trabaja de manera articulada con el equipo directivo de la institución con el objetivo de abordar lo sucedido y garantizar el acompañamiento correspondiente a toda la comunidad educativa. En este contexto, se llevó adelante una reunión de trabajo en la que participaron autoridades del establecimiento junto a funcionarios y equipos técnicos de la cartera educativa.

Del encuentro formaron parte:

César Garetto , subsecretario de Coordinación Institucional.

, subsecretario de Coordinación Institucional. Pablo Figueroa , director de Gestión Privada.

, director de Gestión Privada. Gabriela Vargas , directora de Mediación Escolar.

, directora de Mediación Escolar. Supervisores del Nivel Secundario.

Integrantes del equipo directivo del Colegio Enrique Hood.

El objetivo de estas reuniones es evaluar las medidas institucionales pertinentes frente al episodio y, al mismo tiempo, fortalecer los dispositivos de contención y prevención destinados a afrontar una situación que fue calificada como compleja.

La participación de distintas áreas del Ministerio refleja la dimensión que adquirió el hecho y la necesidad de articular respuestas desde diferentes ámbitos vinculados a la gestión educativa, la mediación escolar y la supervisión institucional.

La denuncia de una madre que impulsó la intervención

La situación tomó mayor relevancia luego de que se conociera la denuncia realizada por una madre de un alumno del establecimiento, quien expresó formalmente su preocupación por lo ocurrido. En su mensaje, la mujer manifestó que decidió comunicarse para advertir sobre una situación que consideró de extrema gravedad.

"Me comunico con ustedes como madre de un alumno del Colegio Enrique Hood para expresar mi profunda preocupación por una situación que considero muy grave. En el día de hoy (por ayer) me llegó un video de alumnos 'en broma' mostrando y posando con un arma de fuego en el ámbito escolar", señaló.

La denunciante también advirtió sobre las posibles consecuencias que podría generar un hecho de estas características dentro de una institución educativa. "Más allá de las circunstancias particulares del hecho, creo que se trata de una situación que pone en riesgo la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes y la institución entera", expresó.

Asimismo, remarcó la necesidad de que el caso sirva para generar conciencia y promover una respuesta institucional.

Evaluación de medidas

Mientras continúa el análisis de lo ocurrido, las autoridades educativas avanzan en la evaluación de las medidas institucionales que puedan corresponder en relación con el hecho registrado en el establecimiento.

De acuerdo con lo informado oficialmente, el trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación y Trabajo y las autoridades del Colegio Enrique Hood está orientado no solo a determinar las acciones necesarias frente al episodio puntual, sino también a fortalecer los mecanismos de prevención y contención destinados a la comunidad educativa.

La difusión del video y la posterior denuncia pusieron en el centro del debate la importancia de preservar la seguridad dentro de los establecimientos escolares y de contar con herramientas institucionales capaces de intervenir de manera rápida ante situaciones que generan preocupación entre estudiantes, familias y docentes.

Por el momento, las autoridades continúan reunidas analizando el caso y evaluando las medidas que permitan abordar de manera integral una situación que provocó alarma y que mantiene en estado de atención a toda la comunidad educativa vinculada al Colegio Enrique Hood.