Educación interviene tras el ingreso de un arma blanca en la Escuela Artística N°3

El Ministerio de Educación y Trabajo informó que se encuentra interviniendo ante la situación registrada en la Escuela Secundaria Artística N° 3, vinculada con el ingreso de un arma blanca al establecimiento educativo. La intervención tiene como objetivo resguardar la seguridad de los estudiantes y acompañar a la comunidad educativa frente a lo ocurrido.

El episodio generó preocupación entre las familias de los alumnos que concurren a la institución. De acuerdo con lo expresado por padres de estudiantes, el hecho ocurrió el lunes 24, en el interior del establecimiento, y fue denunciado como un grave episodio que involucró a una alumna y a otros educandos.

Según relataron los padres, una estudiante habría ingresado a la escuela con un cuchillo y posteriormente habría procedido a amenazar a otros alumnos. A partir de esta situación, solicitaron la intervención de las autoridades competentes y manifestaron su inquietud respecto de la manera en que se habría abordado el hecho dentro de la institución.

Autoridades educativas trabajan en la escuela

Desde el Ministerio de Educación y Trabajo se informó que distintas autoridades del área se encuentran trabajando de manera directa en la Escuela Secundaria Artística N° 3, junto con el equipo directivo del establecimiento. En este marco, participan de las acciones la directora de Nivel Secundario, Sandra Carolina Herrera, la directora de Mediación Escolar, Gabriela Vargas, y la supervisora pedagógica, quienes se encuentran presentes en la institución educativa para intervenir ante la situación registrada.

El trabajo conjunto con las autoridades de la escuela se desarrolla en un contexto en el que el Ministerio señaló como prioridad el resguardo de la seguridad de los estudiantes y el acompañamiento de toda la comunidad educativa.

La intervención busca abordar las distintas dimensiones de lo sucedido, teniendo en cuenta la preocupación generada entre alumnos, familias y autoridades de la institución.

Reuniones con las familias

Asimismo, se informó que la institución educativa está llevando adelante reuniones con las familias para abordar lo ocurrido y atender las inquietudes planteadas por los padres de los estudiantes.

Estos encuentros forman parte de las acciones que se están desarrollando en el establecimiento, con el objetivo de acompañar a la comunidad educativa ante la situación y priorizar el cuidado y el bienestar de todos los estudiantes. La presencia de las autoridades educativas y el trabajo junto al equipo directivo se producen mientras se procura dar respuesta a las inquietudes surgidas a partir del episodio denunciado.

El reclamo de los padres

Los padres de estudiantes que concurren a la Escuela Secundaria Artística N°3 fueron quienes denunciaron públicamente el grave episodio ocurrido el lunes 24 en el interior del establecimiento. Según expresaron, una alumna ingresó a la institución educativa con un cuchillo y procedió a amenazar a otros educandos. La situación motivó la preocupación de las familias, que reclamaron una intervención ante lo sucedido.

Además, los padres manifestaron su malestar al considerar que las autoridades no habrían aplicado el protocolo pertinente frente al episodio. Por este motivo, solicitaron expresamente que el Ministerio de Educación y Trabajo tome intervención al respecto.

La situación expuesta por las familias se suma ahora a la intervención oficial informada por la cartera educativa, que confirmó el trabajo de autoridades de Nivel Secundario y de Mediación Escolar en la institución.

El resguardo de la identidad de los menores

Desde el Ministerio de Educación y Trabajo se remarcó especialmente que, por tratarse de un hecho que involucra a menores de edad, resulta necesario preservar su identidad.

En ese sentido, se solicitó evitar la difusión de información que pueda exponerlos o estigmatizarlos, en el marco del abordaje de la situación registrada en la Escuela Secundaria Artística N° 3.

Mientras continúan las acciones dentro del establecimiento y las reuniones con las familias, la intervención oficial se centra en acompañar a la comunidad educativa y priorizar la seguridad, el cuidado y el bienestar de todos los estudiantes involucrados.