El incendio en Aconquija ya afectó 296 hectáreas y se mantiene el monitoreo

La Dirección de la Brigada de Lucha contra Incendios Forestales continúa con el monitoreo del sector afectado por el incendio en Aconquija, mientras se mantiene la vigilancia sobre la evolución de la situación.

Los equipos realizaron recorridos en el área comprendida entre El Suncho y Portezuelo, una zona que forma parte del sector alcanzado por el incendio. De acuerdo con el relevamiento efectuado hasta el momento, no se registra actividad visible durante las tareas de monitoreo.

Sin embargo, el operativo continuará en las próximas horas. La necesidad de mantener presencia en la zona responde a las condiciones registradas durante el recorrido y a la continuidad de la alerta por vientos, un factor que exige sostener las medidas de prevención y el seguimiento del área afectada.

La Brigada mantiene así un despliegue de control sobre el territorio alcanzado por el fuego, con el objetivo de verificar de manera permanente la evolución de la situación.

Las nubes bajas dificultaron la visibilidad

Durante el recorrido realizado por los equipos se presentó una formación de nubes bajas, una condición que dificultó la visibilidad en el sector. Ante este escenario, se resolvió que un equipo permanecerá en la zona y continuará con las tareas de monitoreo durante las próximas horas.

El objetivo será verificar la evolución de la situación a medida que mejoren o cambien las condiciones de visibilidad y se pueda continuar con el seguimiento del área afectada. Hasta el momento, el recorrido realizado entre El Suncho y Portezuelo no permitió registrar actividad visible. No obstante, la presencia de nubes bajas representó una dificultad para la observación del sector, motivo por el cual se mantendrá el monitoreo.

Una superficie afectada de 296 hectáreas

A partir del trabajo relevado por el área técnica, se estableció que la superficie afectada por el incendio alcanza hasta el momento aproximadamente 296 hectáreas.

La cifra surge del relevamiento realizado en el marco de las tareas posteriores al incendio y permite establecer una estimación de la extensión del área alcanzada por el fuego. El dato representa la superficie registrada hasta el momento por el trabajo técnico desarrollado en la zona. Mientras continúan las tareas de monitoreo, los equipos mantienen el seguimiento sobre el comportamiento y la evolución de la situación en el sector afectado.

Alerta por vientos y pedido de extremar las precauciones

Uno de los factores que mantiene la atención sobre la zona es la continuidad de la alerta por vientos. Ante esta situación, se solicitó a la comunidad extremar las precauciones y reforzar las medidas de prevención.

El pedido está dirigido a evitar cualquier acción que pueda generar nuevos focos de incendio, en un contexto en el que las condiciones de viento requieren una especial atención sobre las conductas que puedan favorecer el inicio de otros focos. Las recomendaciones difundidas se concentran en:

Extremar las precauciones ante la alerta vigente por vientos.

ante la alerta vigente por vientos. Reforzar las medidas de prevención .

. Evitar cualquier acción que pueda generar nuevos focos de incendio.

La convocatoria a la comunidad forma parte de las medidas preventivas mientras continúa el monitoreo del área afectada y se mantiene la alerta por las condiciones de viento en la zona.

Un equipo permanecerá en la zona

Aunque durante los recorridos realizados desde El Suncho hasta Portezuelo no se registró actividad visible, el operativo no se interrumpirá. La formación de nubes bajas que dificultó la visibilidad durante las tareas llevó a disponer la permanencia de un equipo en el sector. Este grupo continuará con el monitoreo durante las próximas horas para verificar cualquier cambio en la evolución de la situación.

La continuidad de la alerta por vientos refuerza la necesidad de sostener las tareas de control y de mantener activas las medidas de prevención. Por ello, además del monitoreo que realiza la Brigada de Lucha contra Incendios Forestales, se solicitó la colaboración de la comunidad para evitar cualquier situación que pueda derivar en nuevos focos.