VIDEO. Valen Vargas, Axel y Juan Fuentes grabaron en Fiambalá pese al Zonda

El viento Zonda que azotó el distrito de Fiambalá no fue impedimento para que los cantantes Axel, Valen Vargas y Juan Fuentes continuaran con la grabación del tema "La Noche sin Ti", una producción que reúne a los tres artistas y que tiene como escenario distintos paisajes emblemáticos de Catamarca.

Las condiciones climáticas obligaron a modificar parte de la planificación prevista para las tareas de grabación. Inicialmente, uno de los escenarios contemplados era Las Dunas de Tatón, pero el viento impidió que ese lugar pudiera ser utilizado en ese momento para desarrollar la producción.

Ante esta situación, el equipo optó por otro escenario natural de Fiambalá: el Cañón del Indio, elegido para continuar con las tareas de grabación. De esta manera, pese a las dificultades provocadas por las condiciones meteorológicas, los artistas pudieron avanzar con la producción en uno de los paisajes de la zona.

La jornada estuvo marcada por la necesidad de adaptar el trabajo a las condiciones existentes, sin interrumpir el proyecto que reúne al cantante catamarqueño con dos reconocidos artistas de la música.

El Cañón del Indio, el escenario elegido

La imposibilidad de utilizar inicialmente Las Dunas de Tatón llevó a buscar una alternativa dentro del mismo distrito. El lugar elegido fue el Cañón del Indio, presentado como otro escenario bellísimo para desarrollar la grabación de "La Noche sin Ti".

Así, el paisaje natural volvió a ocupar un lugar central en una propuesta que no se limita únicamente a la producción musical, sino que también contempla la realización de imágenes destinadas a acompañar las canciones. A pesar del fuerte viento Zonda, las tareas pudieron continuar y el Cañón del Indio se convirtió en el escenario utilizado por Axel, Valen Vargas y Juan Fuentes para avanzar con el registro del tema.

Sin embargo, Las Dunas de Tatón no quedaron fuera de la producción. De igual manera, durante esta madrugada se tomaron imágenes en ese emblemático paisaje, que serán utilizadas posteriormente como parte del material audiovisual.

Una colaboración anunciada el miércoles

La grabación forma parte de una iniciativa que fue anunciada el miércoles por el cantante catamarqueño Valentín Vargas, conocido como Valen Vargas, junto a Axel y Juan Fuentes. En ese momento, los tres artistas dieron a conocer una colaboración que tendría como escenario distintos paisajes emblemáticos de la provincia de Catamarca.

La iniciativa contempla la realización de un set de tres canciones, que además serán filmadas en paisajes representativos de la provincia. La propuesta combina así la producción musical con un registro audiovisual desarrollado en escenarios naturales de Catamarca.

La grabación de "La Noche sin Ti" en Fiambalá constituye parte de ese proyecto conjunto, que busca integrar la música con los paisajes elegidos para la realización de las producciones audiovisuales.

Una ventana hacia los paisajes de Catamarca

La producción proyectada por los artistas busca trascender el plano estrictamente artístico. Además de registrar las canciones, los videos permitirán mostrar distintos escenarios de la provincia a quienes accedan posteriormente al material audiovisual.

El eje de la propuesta está puesto en la intención de difundir la riqueza natural, turística y cultural de Catamarca, utilizando la participación de artistas reconocidos como una vía para acercar esos paisajes a nuevas audiencias.

En ese sentido, la elección de locaciones representativas adquiere un papel central dentro de la producción. Los paisajes no aparecen únicamente como un fondo para las canciones, sino como parte de una iniciativa que busca poner en imágenes algunas de las características naturales de la provincia.

Fiambalá y sus escenarios fueron parte de esta experiencia. El viento Zonda obligó a modificar los planes iniciales y llevó a trasladar parte de las tareas hacia el Cañón del Indio, aunque durante la madrugada también fue posible tomar imágenes en Las Dunas de Tatón.