Egresó de la UNCA una estudiante andalgalense de la residencia universitaria

Estefanía Oyola, una joven oriunda de Andalgalá, rindió ayer su última materia en la carrera de Profesorado de Inglés de la Facultad de Humanidades de la UNCA y se sumó así al grupo de egresados que cursaron la totalidad de sus años de estudio en la Residencia Universitaria Provincial “Abuelas de Plaza de Mayo”.

La joven andalgalense, con otros 4 hermanos que también estudian diversas carreras de grado en la universidad, rindió de manera remota el jueves por la tarde la última asignatura de su trayectoria académica, Historia de la Civilización Inglesa II. En su habitación de la Residencia, instaló su computadora y enfrentó al tribunal que le comunicó, al fin del examen, que había aprobado y la calificación obtenida.

“Llegué a la Residencia en 2015, unos meses después de que se inaugurara. Y este lugar es y fue para mí el sitio donde encontré la oportunidad, no sólo de recibirme, de ser profesional, sino también el lugar donde me redescubrí como persona. Es mi casa, el lugar donde me choqué contra la pared de la realidad, donde también encontré la salida, donde me peleé, me amigué, me superé personalmente, donde encontré muchas cosas más”, describió.

El egreso de Estefanía se suma a la galería de los casi 15 egresados de diversas carreras, que ya tiene la Residencia Universitaria Provincial.