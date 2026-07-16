El "Eva Perón" incorporó nueva tecnología para fortalecer la seguridad en las transfusiones

El Hospital Interzonal de Niños "Eva Perón" continúa avanzando en la incorporación de tecnología sanitaria con el objetivo de mejorar la calidad de atención y reforzar la seguridad de los pacientes que reciben asistencia en el establecimiento.

En ese marco, la institución adquirió, mediante fondos propios, un conector estéril de tubuladuras, un equipamiento destinado a optimizar los procedimientos transfusionales y fortalecer el funcionamiento del Servicio de Hemoterapia. La incorporación de esta tecnología representa un nuevo paso dentro de las acciones orientadas a consolidar prácticas asistenciales más seguras y eficientes, favoreciendo el desarrollo de procedimientos que permitan brindar respuestas de mayor calidad en un área de especial importancia dentro del hospital.

La inversión realizada con recursos propios refleja el compromiso institucional de continuar fortaleciendo los servicios mediante la incorporación de herramientas tecnológicas que contribuyan a mejorar la atención de niñas, niños y adolescentes.

Seguridad en los procedimientos transfusionales

El nuevo conector estéril de tubuladuras fue incorporado con el propósito de optimizar la manipulación de los hemocomponentes durante los procedimientos transfusionales. La principal característica del equipamiento consiste en permitir que todo el proceso se desarrolle dentro de un sistema cerrado, una condición que resulta fundamental para preservar las condiciones de seguridad durante la manipulación de los componentes sanguíneos.

Gracias a esta tecnología, es posible reducir de manera significativa el riesgo de contaminación de los hemocomponentes y, al mismo tiempo, conservar su calidad durante las distintas etapas del procedimiento.

La utilización de un sistema cerrado constituye un elemento central para fortalecer las prácticas desarrolladas por el Servicio de Hemoterapia, aportando mayores condiciones de seguridad tanto para el equipo de salud como para los pacientes que requieren transfusiones.

La importancia del equipamiento

La incorporación del equipamiento adquiere una relevancia particular dentro del ámbito pediátrico debido a las características propias de los tratamientos que reciben niñas, niños y adolescentes. En este contexto, las transfusiones suelen requerir menores volúmenes de sangre, por lo que resulta necesario realizar el fraccionamiento de las unidades de manera precisa y segura.

El nuevo dispositivo permite desarrollar ese procedimiento manteniendo las condiciones necesarias para preservar la calidad de los hemocomponentes, garantizando una manipulación adecuada y eficiente.

Esta posibilidad representa un aporte significativo para la práctica cotidiana del Servicio de Hemoterapia, ya que facilita la preparación de los componentes sanguíneos de acuerdo con las necesidades específicas de cada paciente pediátrico.

Fortalecimiento del Servicio de Hemoterapia

La incorporación del conector estéril de tubuladuras implica un importante avance para el Servicio de Hemoterapia del Hospital Interzonal de Niños "Eva Perón".

La disponibilidad de este equipamiento permitirá fortalecer diferentes aspectos del trabajo asistencial, mejorando tanto la seguridad de los procedimientos como la organización de los procesos vinculados con las transfusiones. Cada uno de estos aspectos contribuye a consolidar un modelo de atención centrado en la seguridad del paciente y en la incorporación de procedimientos cada vez más eficientes.

Con recursos propios

La adquisición del nuevo equipamiento fue posible gracias a una inversión realizada íntegramente con recursos propios del hospital. Esta decisión forma parte de una política orientada a sostener un proceso continuo de fortalecimiento institucional mediante la incorporación de tecnología sanitaria que responda a las necesidades de los distintos servicios.

La inversión permite dotar al Servicio de Hemoterapia de herramientas que acompañan la evolución de las prácticas médicas y contribuyen a mejorar las condiciones en las que se desarrollan procedimientos de alta importancia para la atención pediátrica.

Además de optimizar los procesos internos, esta incorporación busca garantizar que las prácticas transfusionales se desarrollen bajo estándares de seguridad que favorezcan la protección de los pacientes durante todo el procedimiento.