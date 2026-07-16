El espacio de Manualidades se renueva y amplía su propuesta en el Poncho

La 55° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho incorporará este año un renovado espacio de Manualidades, una propuesta que continúa creciendo dentro del evento y que busca ampliar la diversidad de expresiones culturales y creativas que distinguen a la principal celebración de la provincia.

La renovación del sector representa un nuevo paso en la consolidación de este espacio, que con el transcurso de las distintas ediciones fue adquiriendo mayor protagonismo hasta convertirse en un punto de encuentro entre los visitantes y quienes desarrollan piezas originales mediante diferentes técnicas y materiales.

En esta edición 2026, la propuesta no solo se fortalece desde el punto de vista de la infraestructura, sino también por la cantidad y diversidad de expositores convocados, ofreciendo una experiencia más amplia para quienes recorran la muestra durante los diez días que se extenderá la fiesta.

El objetivo es acercar al público al universo del trabajo manual, permitiendo conocer de primera mano los procesos creativos, las técnicas de elaboración y el valor que cada pieza adquiere a partir del tiempo, la dedicación y el conocimiento de sus realizadores.

Un recorrido por técnicas tradicionales

Durante las diez jornadas del festival, el renovado sector permitirá a los asistentes interactuar directamente con los creadores y descubrir las distintas formas de producción que conviven dentro del universo de las manualidades.

La propuesta reunirá trabajos elaborados mediante una amplia variedad de técnicas, reflejando la diversidad de expresiones presentes en esta edición de la Fiesta del Poncho. Entre las especialidades que podrán encontrarse figuran:

Tejido en crochet.

Tejido en dos agujas.

Marroquinería en cuero ecológico.

Cestería nórdica.

Herrería.

Cerámica.

Modelado en porcelana fría.

Trabajos en madera.

Fibrofácil.

Puntillismo.

Bordados.

Amigurumis.

Macramé.

Piezas realizadas en piedra y metal.

Trabajos en papel y cartón.

Juegos didácticos.

Instrumentos.

Artesanías confeccionadas con semillas.

Textiles.

Costuras.

Otras técnicas tradicionales y contemporáneas.

La amplitud de rubros permitirá que el público recorra un espacio caracterizado por la variedad de materiales, estilos y formas de producción, donde cada expositor compartirá su experiencia y el proceso de elaboración de sus trabajos.

Encuentro entre creadores y visitantes

Uno de los principales objetivos del renovado espacio es promover el contacto directo entre quienes realizan las piezas y quienes visitan la exposición.

Durante el recorrido, los asistentes tendrán la posibilidad de conversar con los hacedores, conocer las técnicas utilizadas en cada trabajo y descubrir el proceso creativo detrás de cada producción. Esta interacción convierte al sector de Manualidades en un ámbito donde no solo se exhiben objetos terminados, sino también conocimientos, experiencias y saberes vinculados con distintas disciplinas del trabajo manual.

La propuesta busca poner en valor el proceso de elaboración de cada pieza, resaltando el aporte creativo de quienes desarrollan productos con identidad propia mediante técnicas tanto tradicionales como contemporáneas.

Expositores de distintas provincias y de Uruguay

La edición 2026 reunirá a emprendedores provenientes de diferentes puntos de Catamarca, quienes compartirán el espacio con expositores llegados desde distintos lugares del país y del exterior.

Participarán representantes de:

Buenos Aires.

Córdoba.

Jujuy.

La Rioja.

Mendoza.

Río Negro.

San Juan.

Uruguay.

La presencia de expositores de diversas regiones permitirá enriquecer la propuesta mediante el intercambio de técnicas, estilos y experiencias, favoreciendo el encuentro entre diferentes formas de producción manual.

Esta diversidad constituye uno de los aspectos destacados del espacio, ya que amplía la oferta para el público y genera un ámbito de intercambio entre quienes producen y quienes visitan la muestra.

Horarios para recorrer el renovado sector

El espacio de Manualidades, al igual que el resto de los sectores destinados a exposición y feria, permanecerá abierto durante los diez días de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Los visitantes podrán recorrerlo diariamente en el horario de:

14:00 a 23:00 horas.

Con una infraestructura renovada, una mayor diversidad de propuestas y la participación de expositores de Catamarca, distintas provincias argentinas y Uruguay, el sector de Manualidades se presenta como uno de los espacios destacados de esta nueva edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. La iniciativa consolida un ámbito dedicado a la creatividad, el trabajo manual y el intercambio de saberes, integrándose a la amplia oferta artesanal, gastronómica y artística que convierte a la celebración en el acontecimiento cultural más importante de Catamarca y en uno de los eventos más relevantes del calendario nacional.