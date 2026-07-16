Este viernes y sábado continúa la fiesta cultural en Casa de la Puna

La actividad cultural continuará este viernes 17 y sábado 18 de julio con una nueva edición de la propuesta que cada fin de semana reúne a artesanos, productores, artistas y vecinos en la Casa de la Puna.

Como ocurre todos los viernes y sábados del mes de julio, la Plaza "Quique Sánchez Vera", ubicada frente a Casa de la Puna, será nuevamente el punto de encuentro para el desarrollo de la Feria "Manos Catamarqueñas", un espacio destinado a la exposición y comercialización de productos elaborados artesanalmente por expositores provenientes de distintos puntos de la provincia. La iniciativa convoca a artesanos, productores y diseñadores de toda Catamarca, quienes presentan sus creaciones en un ámbito pensado para poner en valor el trabajo artesanal y acercarlo al público que visita el predio durante cada jornada.

Además de la feria, la programación incorpora actividades recreativas y culturales abiertas a toda la comunidad, con propuestas gratuitas dirigidas a públicos de todas las edades.

Taller de danzas para todo público

Uno de los ejes de la programación estará dado por el taller de danzas "El folklore que nos une", que será dictado por la profesora Anita Maldonado.

La actividad se desarrollará tanto el viernes 17 como el sábado 18, en el horario de 11 a 13, con participación libre y gratuita. El taller está destinado a todo público, ofreciendo un espacio de encuentro en torno a las danzas folklóricas durante las primeras horas de cada jornada.

La programación continuará por la tarde, cuando el escenario reciba a artistas locales que ofrecerán diferentes propuestas musicales y de danza para quienes visiten el predio.

Dos jornadas con artistas locales

Entre las 14 y las 17 horas, la programación artística reunirá a músicos y cuerpos de baile que animarán ambas jornadas con espectáculos gratuitos. El cronograma previsto para el viernes 17 incluye las actuaciones de:

Dúo Véliz-Delgado.

Ballet Las Américas.

Paula Romero.

TitoGiam.

Entre Takiris.

En tanto, el sábado 18 será el turno de:

Cocó Acosta.

Ballet Agitando Pañuelos.

Leonel.

El Rejunte Chamamecero.

Otros artistas invitados.

La conducción de ambas jornadas estará a cargo de Franco Ocaranza, quien acompañará el desarrollo de la programación artística prevista para el fin de semana.

Gastronomía, tradición y tejido en telar

La propuesta cultural también se extenderá al interior de Casa de la Puna, donde Achalay complementará las actividades con una propuesta que combinará la gastronomía con distintas expresiones culturales.

El espacio ofrecerá a los visitantes una alternativa para recorrer las instalaciones mientras disfrutan de la oferta gastronómica prevista para ambas jornadas. A ello se sumarán visitas guiadas destinadas a quienes deseen conocer el circuito del tejido en telar, una de las actividades tradicionales que forman parte de la identidad artesanal de la provincia.

Durante ese recorrido, los asistentes podrán observar una exposición en vivo, en la que las teleras mostrarán el proceso de confección de sus prendas mientras desarrollan su trabajo frente al público.

De esta manera, la propuesta permitirá acercar a los visitantes a las técnicas del tejido en telar mediante demostraciones realizadas por las propias artesanas.